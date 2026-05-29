酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のインフィニティなまなざし

【僕のチンコはいつもびしょびしょ】

【お悩みNo.191】最近AVで壁の穴のシリーズが増えてきている気がします。東ブクロさんはひとりひとりの性器の感覚を覚えていたりしますか？ ブラインドでこの人はこれとか当てられますかね？【PN：晩酌男・20代・男性・会社員】

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――なんやねんと思うAVのシリーズってあります？

僕はそんなに見ないからよくわからないですけど。時間が止まるシリーズとかは意味がわからない。男は嘘だと思って見てるわけでしょう。あれってちょっと女優さんが反応するのがいいんですかね？

――心の奥にある支配欲なんでしょうか。

夢を投影してるのかな？ 自分の勤めてる会社でそういうことが起こればいいなってことか。自分はその想像力がないからな。

――女捜査官が潜入先で捕まって快感で自白しちゃうとか。

そういう物語は本当にいらないですよ。綺麗で可愛い女優さんが出てきて、セックスするだけで十分です。最初のトークもいらない。となると、壁穴も僕にはまだ早すぎるんやろな。こういう王道以外の企画シリーズって監督さんの発想一発でしょう。それが話題になって続くんですかね。

――性器のテイスティングはできますか？ 目を瞑っても「これはあの子だな」みたいな。

いやいや、それは絶対わからへんやろな。相性みたいなもんはあるけど、比べたことないし。

――今まで一番良かった性器は挙げられない。

女の子の体調によって違うのかもしれないですけど、愛液の粘度には個性があると思います。サラサラしてる子よりは粘り気がある子の方がやっぱり気持ちいい。ネバネバって。

――その指の動き、独特ですね。粘り気を表現しているのがすぐにわかる。昔こうすると煙が出るおもちゃがありました。

粘度もまた好みなんでしょう。カレーのシャバシャバ派かドロドロ派かと一緒で。

――ブクロさんの好みの粘り気はどれくらいでしょう。中華丼くらい？

サンマーメンですかね。とろとろして、ジュジュジュッと糸引くくらいが最高です。そもそも濡れない子もいますから、濡れるだけいいなと思いますけど。

――相手が濡れてないと時はどうするんですか？一般的な対処法としてはクンニがありますが、ブクロさんにその選択肢はないから。

その場合は、自分のツバを直で自分のチンチンに垂らしますね。

――AVの手コキシーンで女優さんがやる逆バージョン！初めて聞きました。

みんなやらへんのかな。相手に気づかれないようにタラーっとね。あの命中度はすごいですよ。百発百中。あれ、おかしいな。あれは当たり前やと思ってました。

――そうやって隠れてドーピングしてると。

となると、僕のチンコが一番濡れてるのかもしれないですね。いつだって自分の唾液でびしょびしょですから。

【欠点ではなく、美点】

【お悩みNo.192】歴代で印象に残っているヤバい女っていますか？ また、ヤバい女の見分け方なども教えてほしいです。【PN：ホームラン吉郎・35歳・男性・自営業】

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――印象に残ってる女性はいますか？

それが見分けられたら、こんな人生を送ってないと思うんですけどね。それだけはわからへんからね。

――見分けてるからこれで済んでるって話はあります。

そうかな。対処できてへん気はするけどな。

――貧乏ゆすりしたり、爪を噛んだりストレスが行動に出ている人はどうですか？

一般的にはやばいのかもしれないけど、そういう子の方がワンナイトチャンスはあるんですよね。普通、人ってのは他人の目を気にして恥ずかしいことを隠そうとする。

でも、つい外に出てしまうってことは自分の感情や欲望に素直で、流されやすいような気がするんです。

――やばいサインはある意味でゴーサイン。

それは僕にとって欠点ではなく、美点なんでしょうね。

――最高の人生じゃないですか。

それでさらにやばいのが出てくるからややこしなるんですけど。

――やばい＝いける。

自分がうわっと思ったところも愛でてしまう。それがあかんと言われたらそうかもしれないけど、だから僕は他人の嫌なところに気づきにくいんやろな。博愛心？そうです。優しすぎるのも大変なんです。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ