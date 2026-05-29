「Teapick」は、地下鉄「太閤通駅」から徒歩8分の場所にある紅茶専門店です。



オーナー自らスリランカやインド、台湾、日本などへ赴き、茶葉を直接買い付けているため、産地ごとの個性豊かな紅茶を楽しむことができます。各地の茶葉の特徴を生かしたオリジナルブレンドも豊富に揃っています。



一番人気は「クリームティーセット」。ミルクティーとスコーンのセットで、スコーンはプレーンと季節限定の2種類から選べます。別皿で提供される“クロテッドクリーム”は、バターと生クリームの中間のような味わいで、これを目当てに訪れる客も多い人気の一品です。はちみつと一緒にスコーンに合わせて楽しみます。





「紅茶のホットケーキ」も人気メニューのひとつ。3段重ねのパンケーキ生地には粉末紅茶が練り込まれていて、バターと紅茶シロップをかけて味わう、紅茶尽くしの一皿です。あんこと季節のジャムも添えられていて、季節ごとの味の変化も楽しめます。ほかにも、ラム酒が香る「名物カタラーナ」や、2段重ねのバニラアイスに煮詰めた紅茶をかけて味わう「ティーアフォガード」など、紅茶専門店ならではのスイーツも充実しています。オープンから14時まではランチ営業も行っていて、「週替わり自家製フォカッチャサンド」や、具材たっぷりの「月替わりキッシュ」などが楽しめます。ランチには、瞬間燻製サラダ、ポタージュ、セットドリンクも付いてきます。さらに18時以降は、おばんざい3品とともに、紅茶を“とっくり”で味わう「ちょい飲みセット」や、豚汁＆卵あんかけ丼などの「きまぐれ料理」も登場し、夜ごはん利用もできます。＜メニュー＞【名物カタラーナ】（450円）【ティーアフォガード】（550円）【ハウスブレンドティー】【アイスティー専用ブレンド】（各550円）【ミルクティー専用ブレンド MILK付き HOT】（750円）【紅茶のホットケーキ】（950円）【月替わりキッシュランチ】【週替わりのフォカッチャサンドランチ】（各1000円）【クリームティーセット】（1350円）【ちょい飲みセット】（1500円）※2026年2月20日時点の情報です。