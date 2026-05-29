YOSHIKI、“世界一豪華なディナーショー”100回記念公演の全5公演が一般発売前に完売
YOSHIKIが、8月にグランドハイアット東京で開催する＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞の全5公演が、先行チケット受付の段階で想定を大きく上回る応募が殺到し、一般発売を待たずして完売したことを明らかにした。
本公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。毎年プラチナチケットとして知られる本公演は、その内容から“世界一豪華なディナーショー”とも称され、国内外から注目を集めている。YOSHIKI自らがプロデュースするフルコース料理、至近距離でのピアノとドラムのパフォーマンス、そしてyoshikittyとの共演など、他では体験できない空間を創り上げてきた。100回記念公演となる今回は、センターステージ形式を採用しており、来場者はこれまで以上に近い距離でYOSHIKIの音楽と世界観を体感することができるという。
また本公演には、これまで数多くの著名人や世界的スターが来場してきたほか、予期せぬスペシャルセッションが実現することでも知られている。さらに近年は、YOSHIKIが手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のショーも融合し、音楽・美食・ファッションが交差する総合エンターテインメントへと進化を遂げているとのこと。
なおYOSHIKIは、6月1日にニューヨークで開催される＜Entertainment Community Fund Gala＞において、日本人アーティストとして初となる「Medal of Honor」を受賞。授賞式でのパフォーマンス後にはパリへ向かい、新たなプロジェクトも控えている。
さらに7月16日・17日には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・ホールで＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES＞を開催する。世界的建築家・Frank Gehryによる建築美と卓越した音響空間の中で行われる本公演には、スペシャルゲストの出演も予定されている。
◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞
会場：グランドハイアット東京 ボールルーム
公演数：5公演
詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
＜ディナーショー公演概要＞
チケット料金：
Breakfast Show 98,000円（税込）
Dinner Show 110,000円（税込）
VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）
VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ
ト代含む)
▼スケジュール
8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容
1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏
2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影
3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト
5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け
6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ
ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）
7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ
8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）
9 センターステージ最前列テーブル確約
10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス
11 VVIP 専用受付
12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート
13 専用VVIP ルームのご利用
▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容
1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影
2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
3 センターステージ２列目テーブルまで確約
4 VIP プレミアムパッケージ専用パス
5 VIP 専用受付
6 VIP 専用コンシェルジュ
7 VIP 専用ラウンジ
◾️受賞直前特別企画
▼YOSHIKI CHANNEL
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2232671
・YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）
・YouTube 一般公開（日本を含む全世界）
▼News Picks
編集部オリジナル記事や動画番組に加え、国内外100以上のメディアのニュースを配信。各業界の著名人や有識者をはじめ、ユーザーが投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。今回の後半パートは、こちらよりご覧いただけます。
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◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞
日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」
チケット販売スケジュール（現地時間）：
3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行
4月10日（金）10:00〜 一般販売
チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026
詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/
関連リンク
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