YOSHIKIが、8月にグランドハイアット東京で開催する＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞の全5公演が、先行チケット受付の段階で想定を大きく上回る応募が殺到し、一般発売を待たずして完売したことを明らかにした。

本公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。毎年プラチナチケットとして知られる本公演は、その内容から“世界一豪華なディナーショー”とも称され、国内外から注目を集めている。YOSHIKI自らがプロデュースするフルコース料理、至近距離でのピアノとドラムのパフォーマンス、そしてyoshikittyとの共演など、他では体験できない空間を創り上げてきた。100回記念公演となる今回は、センターステージ形式を採用しており、来場者はこれまで以上に近い距離でYOSHIKIの音楽と世界観を体感することができるという。

また本公演には、これまで数多くの著名人や世界的スターが来場してきたほか、予期せぬスペシャルセッションが実現することでも知られている。さらに近年は、YOSHIKIが手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のショーも融合し、音楽・美食・ファッションが交差する総合エンターテインメントへと進化を遂げているとのこと。

なおYOSHIKIは、6月1日にニューヨークで開催される＜Entertainment Community Fund Gala＞において、日本人アーティストとして初となる「Medal of Honor」を受賞。授賞式でのパフォーマンス後にはパリへ向かい、新たなプロジェクトも控えている。

さらに7月16日・17日には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・ホールで＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES＞を開催する。世界的建築家・Frank Gehryによる建築美と卓越した音響空間の中で行われる本公演には、スペシャルゲストの出演も予定されている。

◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：5公演

詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ＜ディナーショー公演概要＞

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円（税込）

Dinner Show 110,000円（税込）

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ

ト代含む) ▼スケジュール

8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00） ▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容

1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏

2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影

3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト

5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け

6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ

ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）

7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ

8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）

9 センターステージ最前列テーブル確約

10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス

11 VVIP 専用受付

12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート

13 専用VVIP ルームのご利用 ▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容

1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影

2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

3 センターステージ２列目テーブルまで確約

4 VIP プレミアムパッケージ専用パス

5 VIP 専用受付

6 VIP 専用コンシェルジュ

7 VIP 専用ラウンジ

◾️受賞直前特別企画 ▼YOSHIKI CHANNEL

・ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2232671 ・YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界） ・YouTube 一般公開（日本を含む全世界） ▼News Picks

編集部オリジナル記事や動画番組に加え、国内外100以上のメディアのニュースを配信。各業界の著名人や有識者をはじめ、ユーザーが投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。今回の後半パートは、こちらよりご覧いただけます。

https://npx.me/s/oVs1Pd1L

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット販売スケジュール（現地時間）：

3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行

4月10日（金）10:00〜 一般販売 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/