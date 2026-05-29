ザ・ビートルズ来日60周年記念Tシャツ発売へ ファッションとしても映える3デザイン
ザ・ビートルズの来日60周年を記念したTシャツ3種類の絵柄が発表された。6月25日から7月5日まで東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催されるポップ・アップ・ストアにて販売される。
【画像】かわいい！ビートルズ『愛こそはすべて』ジャケットTシャツ
今回発表されたTシャツは、それぞれ異なる作品やビジュアルをモチーフにしたデザインを採用。ジャケットアートやロゴを生かしたデザインで、ファッションアイテムとしても取り入れやすい仕上がりとなっている。いずれも綿100％素材で、サイズはS、M、L、XLを展開し、価格は各8800円となる。
1種類目は、シングル『愛こそはすべて』のジャケット写真をフィーチャーしたデザイン。フロントにはジャケット写真とともにハートや花のモチーフをあしらったカラフルなアートワークを配置し、バックには「LOVE」の文字を大きく描いている。
2種類目は、アルバム『ラバー・ソウル』を題材としたデザイン。フロント左胸にアルバムロゴをワンポイントで配し、バックにはアルバムジャケット写真を大きくレイアウトした。
3種類目は、アメリカ編集アルバム『ヘイ・ジュード』のジャケットに使用された写真をフロントに採用。バックにはメンバー4人の線画イラストと「The BEATLES」のロゴを組み合わせたデザインとなっている。
同Tシャツは、日本で唯一の公式オンラインストア「THE BEATLES STORE」にて先行予約を開始している。
■『ザ・ビートルズ来日60周年記念』ポップ・アップ・ストア
期間：6月25日（木）〜7月5日（日）
営業時間：午前11時〜午後8時
場所：東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU（1階＆3階）
【画像】かわいい！ビートルズ『愛こそはすべて』ジャケットTシャツ
今回発表されたTシャツは、それぞれ異なる作品やビジュアルをモチーフにしたデザインを採用。ジャケットアートやロゴを生かしたデザインで、ファッションアイテムとしても取り入れやすい仕上がりとなっている。いずれも綿100％素材で、サイズはS、M、L、XLを展開し、価格は各8800円となる。
2種類目は、アルバム『ラバー・ソウル』を題材としたデザイン。フロント左胸にアルバムロゴをワンポイントで配し、バックにはアルバムジャケット写真を大きくレイアウトした。
3種類目は、アメリカ編集アルバム『ヘイ・ジュード』のジャケットに使用された写真をフロントに採用。バックにはメンバー4人の線画イラストと「The BEATLES」のロゴを組み合わせたデザインとなっている。
同Tシャツは、日本で唯一の公式オンラインストア「THE BEATLES STORE」にて先行予約を開始している。
■『ザ・ビートルズ来日60周年記念』ポップ・アップ・ストア
期間：6月25日（木）〜7月5日（日）
営業時間：午前11時〜午後8時
場所：東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU（1階＆3階）