コミックスのイラストを使用した「『月華国奇医伝』オンラインくじ」が登場
【『月華国奇医伝』オンラインくじ】 販売期間：6月4日12時～7月2日11時59分 価格：1回770円【S賞：選べる！F3キャンバスアート（全3種）】 【A賞：A3クリアポスター（全3種）】 【B賞：アクリルスタンド（全6種）】 【C賞：アクリルチャーム（全8種）】 【D賞：缶バッジ（全8種）】
【対象期間】
D／E／F
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KADOKAWAは、オンラインくじサービス「くじ引き堂」において、ひむか透留氏のマンガ「月華国奇医伝」のコミックスイラストを使用した「『月華国奇医伝』オンラインくじ」を6月4日12時より7月2日11時59分まで販売する。価格は1回770円。別途送料が必要となる。
期間中にリポストキャンペーンを開催
期間中、「くじ引き堂」の公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に「D賞 缶バッジ全8種セット」が当たるキャンペーンも開催される。
「10連セット」購入でおまけがもらえるキャンペーン
「10連セット」を1つ購入するごとに、特典「クリアカード」（全6種）がランダムで1枚もらえる。クリアカードの種類はAからFまでの全6種。なお、絵柄は配布期間によって異なる。
【対象期間】
A／B／C
6月4日12時～6月18日11時59分
D／E／F
6月18日12時～7月2日11時59分