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KADOKAWAは、オンラインくじサービス「くじ引き堂」において、ひむか透留氏のマンガ「月華国奇医伝」のコミックスイラストを使用した「『月華国奇医伝』オンラインくじ」を6月4日12時より7月2日11時59分まで販売する。価格は1回770円。別途送料が必要となる。

期間中にリポストキャンペーンを開催

【S賞：選べる！F3キャンバスアート（全3種）】【A賞：A3クリアポスター（全3種）】【B賞：アクリルスタンド（全6種）】【C賞：アクリルチャーム（全8種）】【D賞：缶バッジ（全8種）】

期間中、「くじ引き堂」の公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で3名に「D賞 缶バッジ全8種セット」が当たるキャンペーンも開催される。

「10連セット」購入でおまけがもらえるキャンペーン

「10連セット」を1つ購入するごとに、特典「クリアカード」（全6種）がランダムで1枚もらえる。クリアカードの種類はAからFまでの全6種。なお、絵柄は配布期間によって異なる。

【対象期間】

A／B／C

6月4日12時～6月18日11時59分

D／E／F

6月18日12時～7月2日11時59分