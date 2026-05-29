総務省は２９日午前、２０２５年国勢調査の速報値を発表した。

昨年１０月１日時点の日本の総人口は１億２３０４万９５２４人（男性５９７７万８８２６人、女性６３２７万６９８人）で、２０年の前回調査と比べて３０９万６５７５人（２・５％）減った。減少数、減少率とも過去最大となり、人口減少が加速している。

１５年と２０年の調査では、人口減少数はともに１００万人弱だった。同省は「少子高齢化が加速し、死亡数が出生数を上回る『自然減』が一層拡大している」と分析している。前回調査では新型コロナ禍で一時的に帰国した海外在住の日本人も多く、その反動も要因の一つとみられる。

都道府県別では、東京都と沖縄県を除く４５道府県で人口が減少した。埼玉県（約５万８０００人減）、千葉県（約２万６０００人減）、神奈川県（約４万４０００人減）など６県は、増加から減少に転じた。

東京都は約１９万９０００人増え、東京への一極集中がさらに鮮明になった。東京都の増加に伴い、東京圏（東京、神奈川、埼玉、千葉の４都県）の人口は約３６９８万人に増え、総人口に占める割合は初めて３割を超えた。

世帯数は全国で５７１２万４５０７世帯で、前回調査より１２９万４３５３世帯増えて過去最多となった。独身者や高齢者の一人暮らしが増えたためとみられ、１世帯あたりの平均人数は２・１５人と過去最少を更新した。

国勢調査は１０年ごとに実施される大規模調査と、中間年に実施される簡易調査があり、今回は簡易調査に当たる。