今年4月に「上方漫才大賞」を受賞したザ・ぼんちの里見まさとが、“匂わせ疑惑”でまさかの謝罪をする一幕があった。

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第61回上方漫才大賞で45年ぶり2度目となる大賞を受賞したザ・ぼんち。番組で受賞時の裏話が語られる中、同じく大賞の受賞経験のある笑い飯・西田幸治が、ザ・ぼんちに関する“ある暴露”をした。

「上方漫才大賞って（大賞を獲ったことを発表まで）誰にも言うたらあかんのですよ」と切り出した西田。自身も受賞が決まった際には結果を口外しないよう念押しされたそうだが、「まさと師匠が当日に、Xで『漫才してきます』って書いてたんですよ」と里見が発表当日に投稿した内容を明かしたのだ。

これにはスタジオは大爆笑。銀シャリ・橋本直も「それはダメです」「絶対ダメ」とツッコミを入れた。

里見は「ちょっと聞くけど、（具体的に）何か言うた？ 漫才師が『漫才してきます』って……」と困惑気味。しかし、かまいたち濱家から「上方漫才大賞の日だったんですよね？ あれ生放送ですから」と確認されると、相方のぼんちおさむは「そうですね」と認めるしかない。さらに、その日はNGKの出番もなかったと補足すると、橋本は「じゃあダメです」とバッサリ。濱家も「絶対、上漫やん」とツッコんでいた。

後輩芸人たちから詰められた里見まさとは、「関西テレビ様、ラジオ大阪様、慎んでお詫び申し上げます」とまさかの謝罪をする羽目に。

なお、ザ・ぼんち里見まさとが“匂わせ疑惑”で総ツッコミを浴びた様子は、5月27日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で紹介された。

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