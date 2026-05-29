漫画家のニシムラマコジさんが描いた2つの漫画が、インスタグラムで合計4500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者が車や自転車に乗っていたとき、相手の思わぬ行動にヒヤリとした出来事がありました。それは…という内容で、読者からは「どちらも怒っていい案件ですね」「『かもしれない運転』を意識すべき」「事故ってからでは遅い」などの声が上がっています。

「かもしれない運転」の大切さを痛感

ニシムラマコジさんは、インスタグラムやホームページ「マコジのまんが」などで作品を発表しています。ニシムラマコジさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ニシムラマコジさん「過去に自分の身に起きた出来事の中でも特に印象的だったので、漫画にしてみようと思いました」

Q.車の一件に関しては、どのように感じましたか。

ニシムラマコジさん「一歩間違えたら事故っていたと思うので、背筋が凍るような思いでした」

Q.自転車の件に関しては、かなり理不尽な出来事かと思いますが、どのように感じましたか。

ニシムラマコジさん「『急に飛び出してきたのはそっちだろ！』と、今思い出しても腹立たしい気持ちになりますね」

Q.2つの出来事を通じて、どのようなことを学びましたか。

ニシムラマコジさん「他人の行動は予測不能なので、道路を走行する際は常に気を抜かず、『何かあるかもしれない』を意識すべきだと思いました」

Q.読者の皆さんに、この作品を通して、どのようなことを伝えたいですか。

ニシムラマコジさん「油断やうっかりをなくせば多くの事故は防げると思うので、自転車や車に乗る際は慎重に運転し、怪しい動きをする車や歩行者には十分注意してほしいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ニシムラマコジさん「同じような経験を持つ方が結構いるようで、『こういう人、私の近くにもいます』といった共感の声が多かったです」