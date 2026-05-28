村重杏奈写真集『あんな』より

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　元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が、「脱ぎゃる・大人化！」をテーマに挑戦した写真集『あんな』が29日に発売される。

【写真】大胆…“名だたる”6人が帯コメントを寄せた村重杏奈の写真集

　情報解禁後は「どんどん色気が増していく！」「艶っぽさ全開」「同性として凄い魅力的すぎる」などのコメントが寄せられている。

　作品は“人生最後！”と意気込んで全編オーストラリアで撮影した写真集。「芸能界で、しげをここまで育ててくれたオジたちにも、この成長と頑張りを見てもらいたい！」という村重の願いを叶えるため、各界の“名だたるオジ”6人に連絡し、その全員から帯コメントの快諾を受けた。

■村重杏奈写真集の帯コメント一覧

「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」大野雄大（Da-iCE）

「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」佐久間宣行

「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」田中卓志（アンガールズ）

「え！ え！ 何事？　とりあえず買うわ！」長谷川忍（シソンヌ）

「一言でいうと“バリすごい一冊”!!」槙野智章

「なんで乳首出せへんの？」森田哲矢（さらば青春の光）