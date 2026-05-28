M!LK曽野舜太、撮影現場で“衝撃の光景”「本当に美容の撮影をしに来たのか…」 “神アンバサダー”っぷり発揮
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が28日、東京・＠cosme TOKYO 原宿店 2F POP-UPスペースで開催された「スキンケアブランド『KATAN』アンバサダー就任記者会見』に出席。CM撮影時の裏話を明かした。
【写真】さわやかオーラ全開で「滅」ポーズをきめる曽野舜太
曽野は、CM撮影時について「現場入ったとき、びっくりしました。本当に美容のCMを撮影しに来たのかと」とコメント。「ボクシング場みたいなところで撮影が始まり、僕はレフリーの格好をして。ちゃんとレフリーさんの動画を見ていきました」と、明かした。
また、日々のスキンケアについては「人に見られるお仕事をしている以上、スキンケアは欠かせないなと思っていて、結構時間をかけます。スキンケアしている時間が自分を大切にしている感じもあって、続けられています」と告白。「『肌もきれいだね』と言っていただけることも多くて、モチベーションになります」と声を弾ませていた。
この日も、「KATANしか勝たん」「（アンバサダー就任は）うれしいで滅！（滅ポーズで）」とユーモアあふれる人柄を存分に発揮。去り際には、同ブランドのミスト状化粧水を「乾燥してしまったので」と振りかけるなど、アンバサダーの役目を完璧に果たしていた。
同ブランドは、きのう27日から6月2日まで＠cosme TOKYO 原宿店 2Fでポップアップを開催している。
【写真】さわやかオーラ全開で「滅」ポーズをきめる曽野舜太
曽野は、CM撮影時について「現場入ったとき、びっくりしました。本当に美容のCMを撮影しに来たのかと」とコメント。「ボクシング場みたいなところで撮影が始まり、僕はレフリーの格好をして。ちゃんとレフリーさんの動画を見ていきました」と、明かした。
この日も、「KATANしか勝たん」「（アンバサダー就任は）うれしいで滅！（滅ポーズで）」とユーモアあふれる人柄を存分に発揮。去り際には、同ブランドのミスト状化粧水を「乾燥してしまったので」と振りかけるなど、アンバサダーの役目を完璧に果たしていた。
同ブランドは、きのう27日から6月2日まで＠cosme TOKYO 原宿店 2Fでポップアップを開催している。