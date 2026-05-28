井上あずみ・木村弓がオーケストラと共演！ 千葉交響楽団「シンフォニック☆アニメーション 夏のオーケストラまつり」

記事ポイント 千葉交響楽団が2026年8月8日・9日にファミリーコンサートを開催ジブリ主題歌を歌ったオリジナル歌手・井上あずみと木村弓がフルオーケストラと共演チケットは高校生以下1,000円、S席4,000円で販売中 千葉交響楽団が2026年8月8日・9日にファミリーコンサートを開催ジブリ主題歌を歌ったオリジナル歌手・井上あずみと木村弓がフルオーケストラと共演チケットは高校生以下1,000円、S席4,000円で販売中

ジブリの名曲をオリジナル歌手の生声とフルオーケストラで聴ける夏のファミリーコンサートが、千葉県内2会場で開催されます。

子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる構成で、初めてクラシックコンサートに足を運ぶ家族にも向いています。

チケットはすでに販売中です。

千葉交響楽団「シンフォニック☆アニメーション 夏のオーケストラまつり」





開催日時：2026年8月8日(土)14時開演／2026年8月9日(日)14時開演会場：八千代市民会館（8月8日）／東金文化会館（8月9日）チケット料金：S席4,000円／A席3,000円／高校生以下1,000円チケット販売：千葉交響楽団一般販売購入サイト（2026年4月30日より販売中）主催：公益財団法人千葉交響楽団

千葉交響楽団が主催するファミリーコンサート「シンフォニック☆アニメーション 夏のオーケストラまつり」が、2026年8月8日と9日の2日間、千葉県内2会場で開催されます。

アニメーション作品の主題歌をオリジナル歌手が歌い、フルオーケストラが生演奏で伴奏するステージ構成です。

指揮は横山奏が担当し、うたには木村弓・井上あずみ・今尾侑夕の3名が出演します。

プログラムは2部構成で、第1部「ようこそ ジブリの世界へ」では久石譲作曲の『魔女の宅急便』より「海の見える街」、宮崎駿・久石譲による『天空の城ラピュタ』より「君をのせて」などが演奏されます。

第2部「クラシックとアニメ」では、チャイコフスキーのバレエ組曲『眠れる森の美女』より「ワルツ」やメンケン作曲の『リトル・マーメイド』より「パート・オブ・ユア・ワールド」が予定されています。

出演者

白いレース装飾のブラウスとピンクのスカートを身にまとった井上あずみは、『天空の城ラピュタ』の主題歌「君をのせて」と『となりのトトロ』でよく知られた歌手です。

ジブリ作品との深い縁を持ち、今回のコンサートでは第1部のジブリステージを担います。





刺繍入りの白ブラウスをまとい、ライアー（竪琴）を手にする木村弓は、『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」を歌ったアーティストです。

今回のコンサートでは弾き語り形式でライアーを演奏しながら歌唱するスタイルで出演します。





白いレースカラーブラウスに身を包んだショートヘアの今尾侑夕（ゆーゆ）は、実力派歌手として今回のステージに加わります。





黒燕尾服に白蝶ネクタイを着用し指揮棒を手に微笑む横山奏が、今回のコンサートで千葉交響楽団を指揮します。

プログラム詳細

第1部「ようこそ ジブリの世界へ」は、久石譲・宮崎駿両氏の楽曲でスタジオジブリ作品の世界を音楽で描くブロックです。

「海の見える街」「君をのせて」などフルオーケストラの演奏にオリジナル歌手の生声が重なります。

第2部「クラシックとアニメ」では、チャイコフスキーのバレエ音楽『眠れる森の美女』からのワルツに加え、『リトル・マーメイド』の名曲「パート・オブ・ユア・ワールド」など洋画アニメの楽曲も取り上げられます。

チケットは高校生以下1,000円に設定されており、子どもを連れた家族でも参加しやすい料金体系です。

S席4,000円・A席3,000円の大人向けチケットとあわせて、千葉交響楽団の一般販売購入サイトにて販売中です。

千葉交響楽団「シンフォニック☆アニメーション 夏のオーケストラまつり」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2日間の公演は同じプログラムですか？

A. プレスリリースに記載されたプログラム・出演者は2日間共通です。

会場は8月8日が八千代市民会館、8月9日が東金文化会館と異なります。

Q. 未就学児も入場できますか？

A. チケット料金は「高校生以下1,000円」と案内されています。

未就学児の入場条件の詳細については、千葉交響楽団の公式サイトに掲載されます。

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