「えちぜん」は、愛知県津島市で30年以上続く和食麺処です。メニューは、刺身・寿司・天ぷらが並ぶ会席料理をはじめ、海鮮丼、そば、かつ丼、天丼、定食、松花堂など種類豊富です。



なかでも自慢は、毎朝製麺する“自家製うどん”。三重県産と九州産の小麦粉をブレンドすることで、程よいコシと口あたりの良さを実現し、ツルツル・モチモチ食感に仕上げています。細めで食べやすく、地域に根ざした存在でありたいという思いから、“津島うどん”と名付けられています。





出汁は、利尻昆布と混合削り節をバランスよく合わせた京風出汁。うま味がしっかり感じられる、奥行きのある味わいです。SNSなどでも話題となっているのが、数量限定の「ごぼ天ジェンガうどん」。薄くスライスしたゴボウの天ぷらを、通常のごぼ天うどんの3倍にあたる24本積み上げた、見た目にもインパクト抜群の一品です。女性に人気なのが「れんこんうどん」。隣接する愛西市特産のレンコンをすりおろしてつゆに合わせることで、とろみが生まれ、体も温まります。さらに揚げたレンコンチップスもトッピングされ、栄養豊富なレンコンをたっぷり味わえます。定食や丼に使う米には、近隣の契約農家が育てた「あいちのかおり」を使用するなど、地産地消にも力を入れています。＜ランチメニュー＞【季節の松花堂※数量限定】（1550円）【松花堂ランチ※数量限定】（1330円／茶碗蒸し付1530円）【えちぜんランチ】（寿司３貫1480円／寿司５貫1690円）【海鮮盛り込み丼】（1750円）【れんこんうどん】（1060円）【ごぼ天うどん】（980円）【肉マシマシうどん】（1500円）【ごぼ天ジェンガうどん※数量限定】（1480円）【鉄板味噌かつ定食】（1530円） など※2026年3月3日時点の情報です