「阪神−日本ハム」（２８日、甲子園球場）

日本ハムで昨季まで打撃コーチを務めた八木裕氏が試合前練習を視察。清宮幸太郎内野手らと談笑するシーンがあった。 打撃ケージ裏で練習を見守っていた八木氏を見つけると、駆け寄ってあいさつをした清宮。笑みを浮かべながら言葉をかわしていた。

八木氏は現役時代に阪神でともにプレーした新庄監督に請われ、２３年から打撃コーチに就任。指導にあたる中で清宮幸、万波ら若手が多く主力に成長し、昨季のチーム１２９本塁打は１２球団トップ、５４８得点はソフトバンクに次ぐリーグ２位だった。

昨年９月９日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部を直撃し、経過観察のため１週間程度入院。裂傷の縫合を受け、脳内の一部出血と腫れが確認されていた。一時離脱後は横尾俊建２軍打撃コーチが１軍に帯同し、八木コーチはＣＳファーストＳから復帰した。

同年オフに契約満了が発表され退団となった八木氏。８６年度ドラフト３位で阪神に入団。勝負強い打撃で“代打の神様”と称され、０４年限りで現役を引退。０９年から１５年までは阪神でコーチを務めた。