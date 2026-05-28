ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで掛川市消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送… 【速報】熱中症の疑いで掛川市消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで掛川市消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 2026年5月28日 17時7分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では5月28日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、掛川市消防本部管内の高齢男性1人が救急搬送されました。傷病程度は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで静岡市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢の男女計4人を救急搬送…うち西伊豆町の1人が重症ほか3人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで静岡市消防局管内の成人男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 老人ホーム, 老後, 明大前, 徳島, 大阪, 伊東市, 在宅医療, 神奈川, 金属加工