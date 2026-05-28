ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』のアメリカでの劇場公開75周年を記念した新作コレクションを、6月5日（金）から全国の店舗と公式WEBストアで発売する。

Maison de FLEURから「ふしぎの国のアリス」公開75周年記念の新作コレクションが登場

今回は「アリス」をイメージしたホワイト・ブルー・ブラックを基調に、物語の世界観を表現したバッグ3型・ポーチ・スカーフ・バレッタ・キーリングの全7型がラインアップする。

アリスの洋服をイメージした「レースリボントートバッグ」（ライトブルー・9200円）は、フリルやレース、ブラックのリボンをあしらったデザインで、ポケット部分には『Disney Alice in wonderland』のロゴと、アリスのアートがプリントされている。「レースリボンポーチ」（ライトブルー・4700円）は、フロント部分のレースにアリスのシルエットアートが刺繍され、どちらも裏地にライトブルーのストライプ生地が使用されている。

Maison de FLEUR「Alice/レースリボントートバッグ」（ライトブルー・9200円）

Maison de FLEUR「Alice/レースリボンポーチ」（ライトブルー・4700円）

作品に登場するキャラクターやモチーフをリボンと組み合わせたオリジナル柄の「リボンプリントスクエアトート」（ライトブルー・ブラック・7700円）もお目見えする。「リボン2Wayショルダーバッグ」（ブラック・13200円）は、リボン型のハンドルがポイントで、フロントの留め具は鍵穴モチーフのデザインになっている。

Maison de FLEUR「Alice/リボンプリントスクエアトート」（ライトブルー・ブラック・7700円）

Maison de FLEUR「Alice/リボン2Wayショルダーバッグ」（ブラック・13200円）

アリスやヤングオイスターなどのアートや映画の印象的なシーンをプリントした「スカーフ」（オフホワイト・3500円）や、大きなリボンの「リボンバレッタ」（ブラック・4400円）、合皮パーツと鍵モチーフやリボンを組み合わせた「リボンキーリング」（ブラック・3950円）も登場する。



商品は6月5日（金）から全国のMaison de FLEUR店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売。ECサイトでの発売は6月4日（木）午後8時から。価格はすべて税込み。

Maison de FLEUR「Alice/スカーフ」（オフホワイト・3500円）

Maison de FLEUR「Alice/リボンバレッタ」（ブラック・4400円）