元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、ザスパ群馬ルミナスのコーチを務める山崎円美さんが、妻の妊娠を発表した。

２８日にインスタグラムで「ご報告させてください この度、妻のお腹の中に小さな命を授かる事ができました（もうだいぶでかい笑）」と伝え、マタニティーフォトをアップ。

「いくつかある選択肢の中から自分達で選択し、チャレンジを繰り返し、祈って願って祈って願い続け、、、ついに僕たちの元へ」と明かし、「賛否はあるかと思いますが、とにかく妻と我が子、サポートしてくれている周りの方々に感謝の気持ちしかありません！」と喜びをコメント。

「僕たちの夢を叶えてくれた我が子の夢を全て叶えられる父親になれるよう、より一層がんばります 同じような境遇の方はもちろん、境遇は違くとも、誰かの希望や可能性になれたらなと願いを込めて」と思いをつづった。

「絶対にやりたかったマタニティペイントはザスパ群馬ルミナス ＠ｔｈｅｓｐａｌｅｄｉｅｓ の黒川選手 ＠ｋｒｋｗ＿０１０１ が描いてくれました 全任せでこんなに凄いクオリティ センス神 本当にありがとう」と感謝。

「最初の予定日僕と同じ誕生日でした（早まりそうです）」と明かし、「＃待ってるぞーーーー＃母子共に無事に元気に産まれますように」「改めて全母を尊敬しております ほんとにいつもありがとう」と記した。

山崎さんは昨年１２月３１日、インスタグラムで「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」と発表した。