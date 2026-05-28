『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』が公式Xを更新し、齋藤飛鳥と幾田りらの2ショットを公開した。

【写真】幾田りらが私物のフィルムカメラで撮影した齋藤飛鳥とのエモい2ショット

■幾田の私物フィルムカメラで親密ショットを撮影

齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を片手に好きな人と好きなことを満喫する番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』。5月22日にSeason2がスタートし、記念すべき最初のゲストとしてシンガーソングライターであり、YOASOBIのikuraとしても活躍中の幾田が登場した。29日放送の2回目の放送を前に、番組公式Xが1枚の写真を公開した。

本投稿は「現像してみた（カメラの絵文字）」とコメントとともに公開され、写し出されたのは齋藤と幾田が顔を寄せ合い笑顔でピースするショット。続けて「幾田りら私物フィルムカメラで撮影した2人の宝物ツーショット」と綴られ、私物であることが明らかになった。

SNSには「メロい」「最高に可愛い」「フィルムカメラが味があって素敵」「かわいい×かわいい」「破壊力がエグい」といった声が寄せられている。

■番組のオフショットやダイジェスト動画などを続々と投稿

番組公式Xでは、幾田ゲスト回のオフショットやダイジェスト動画を続々と公開している。

タンブラーで乾杯しているショット、釣り堀で釣りをしている動画、トーク中のふたり、ある場所に寄り道をしている瞬間、ピースしている2ショットなど、仲の良さが伝わってくる姿ばかりだ。

他にも、釣り堀や古着の店など、ロケ地の紹介も。

29日放送回の様子もスライドショーとショート動画でチラ見せしている。