2024年4月、当時17歳の被害者Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。5月26日に旭川地裁で行われた第2回公判では、内田被告らと共謀してAさんを連れ回したとされる当時16歳の少女・Yの供述調書の内容が明らかになった。

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事件の発端は、Aさんが内田被告の写った画像データを無断で投稿し、それに内田被告が腹を立てたことだった。内田被告に無断投稿について知らせた張本人が、Yだった。

Yは2024年4月18日、自宅にいたところ、当時16歳の少年・Xから連絡を受けた。LINEを通じて、内田被告が「態度がなってない」などと電話でAさんを問い詰める模様を音声で聞かされたという。内田被告に「Yにも謝りたいそうだから、こいつを旭川まで連れて行く。寝ずに待ってて」と指示されたため、彼女たちに合流することになった。

そして4月19日午前1時過ぎ、内田被告らの乗る車がYの自宅前に到着した。内田被告に「隣に座って」と言われた通り、後部座席のAさんの隣に座ったという。人気のない場所へ車に移動すると、内田被告は、Aさんに「降りて」と命じた。

〈Aさんは梨瑚さんに指示され、『勝手に（画像を）使ってすみませんでした』と土下座。私はその場所から離れたくて、『寒いです』と言って、車に戻りました。まもなく梨瑚さんとAさん、Xが戻ってきて、梨瑚さんが車を出した」〉（Yの供述調書より。以下同）

Yは「先に帰りたいです」と訴えたが聞き入れられず、それから内田被告は、小西優花受刑者（21）を迎えに行った。なお、小西受刑者は、内田被告と同じく殺人、不同意わいせつ致死、監禁で起訴され、すでに公判を終えて懲役23年の有罪判決が出ている。

合流した小西受刑者は、内田被告と一緒になってAさんを責め始めたという。

〈優花さんと梨瑚さんに『今すぐ死んでくれ』や『謝るくらいなら死んでくれ』と言われて、Aさんは、そのたびに『はい』と答えていた。優花さんは、Aさんを殴る真似もしていました〉

小西受刑者が合流した後、Xは一足先に帰宅したが、そのまま解散とはならず、内田被告と小西受刑者、Yの3人でAさんを連れ回し続けた。Aさんは、毎月5万円を支払うように約束させられた上に、自宅の住所やアルバイト先まで聞き出されたという。

〈梨瑚さんと優花という人から罵倒されて、Aさんは、『すみません』と謝っていました。『謝るくらいなら死んで』と言われたAさんが『死にたいです』と答えたので、梨瑚さんは、『車で轢いてやるから、そこの電柱に立て』と言った〉

その後、コンビニに立ち寄った際、Aさんが「トイレに行きたい」と訴えたため、小西受刑者とYが同行し、トイレの前で待っていた。個室から出てきたAさんは、レジに向かって走り出して、"警察に通報してほしい"と店員に懇願した。

〈梨瑚さんは『こいつが悪いことをしたから警察に行くんだ。通報すると店も巻き添えくらいますよ』というふうな説明をしていた。優花という人は、仰向けの状態になったAさんのフードを掴んで、馬乗りになってAさんを殴ってもいた。

それから車に乗って、私の自宅前に到着しました。『Aさんを留萌まで帰すんですよね？』と梨瑚さんに確認したが、『こいつの態度次第だ』という答えだった〉

Yは、内田被告から「LINEは消して、なんかで遊んでたことにして」と指示されたという──。

Yの供述調書からは、内田被告が取り巻きの少年らの上に立つ存在だったことがうかがえる。内田被告は、「殺意はなかったし、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と殺人罪を否認しているが、裁判でどのような判断が下されるのか。