2024年4月、当時17歳の女子高校生Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある橋の欄干に座らせ、川へ転落させて溺死させた事件。殺人罪などで起訴されている無職・内田梨瑚被告（23）の公判が続いている。【写真】タバコのようなものを手に持ち、カラオケで熱唱する内田被告。有名ラッパーとのツーショットも5月25日に初公判が開かれ、同月29日の第5回公判からは被告人質問がスタート。初めて自身の言葉で事件について語り