TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUN、オーディオドラマ『天国の階段』主題歌「逢いたい (Japanese Ver.)」配信リリース決定

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TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNがソロ歌唱する「逢いたい (Japanese Ver.)」が、6月4日にデジタルリリースされることが決定した。

■大人気作が約20年ぶりにオーディオドラマとして生まれ変わる

「逢いたい (Japanese Ver.)」は、5月28日から配信がスタートする、名作韓国ドラマ『天国の階段』をリメイクしたAmazon Audibleの同名の日本語オーディオドラマの主題歌。当時オリジナルサウンドトラックで大きな人気を得た名曲「逢いたい (原題：보고싶다)」を日本語でリメイクしたバージョンとなる。

『天国の階段』は、2000年代当時、韓国SBSで放送され最高TV視聴率42.4パーセントを記録した大人気作。韓国のみならず日本や、アジア全域でシンドローム級の人気を得て、長い間お茶の間の記憶に残っている名作が、約20年ぶりにオーディオドラマで改めて生まれ変わる。

TAEHYUNが歌う「逢いたい (Japanese Ver.)」は、6月4日～7月3日までAmazon Musicで独占配信。リリースに先立って、5月28日から配信されるAudibleのオーディオドラマ『天国の階段』でも聴くことができる。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC ※メイン写真

■TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）コメント