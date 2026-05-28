TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUN、オーディオドラマ『天国の階段』主題歌「逢いたい (Japanese Ver.)」配信リリース決定
TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNがソロ歌唱する「逢いたい (Japanese Ver.)」が、6月4日にデジタルリリースされることが決定した。
■大人気作が約20年ぶりにオーディオドラマとして生まれ変わる
「逢いたい (Japanese Ver.)」は、5月28日から配信がスタートする、名作韓国ドラマ『天国の階段』をリメイクしたAmazon Audibleの同名の日本語オーディオドラマの主題歌。当時オリジナルサウンドトラックで大きな人気を得た名曲「逢いたい (原題：보고싶다)」を日本語でリメイクしたバージョンとなる。
『天国の階段』は、2000年代当時、韓国SBSで放送され最高TV視聴率42.4パーセントを記録した大人気作。韓国のみならず日本や、アジア全域でシンドローム級の人気を得て、長い間お茶の間の記憶に残っている名作が、約20年ぶりにオーディオドラマで改めて生まれ変わる。
TAEHYUNが歌う「逢いたい (Japanese Ver.)」は、6月4日～7月3日までAmazon Musicで独占配信。リリースに先立って、5月28日から配信されるAudibleのオーディオドラマ『天国の階段』でも聴くことができる。
(P)&(C) BIGHIT MUSIC ※メイン写真
■TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）コメント
Audibleで配信されるオーディオドラマ『天国の階段』の主題歌「逢いたい」を歌わせていただきました。本作で描かれる「あなたに会いたい」という想いを込めてレコーディングしたので、楽曲を通じて登場人物の切ない感情を感じていただけたら嬉しいです。『天国の階段』は韓国でもとても人気で、僕自身も好きな作品なので、今回主題歌として参加できたことでより大切な作品になりました。「逢いたい」は音源配信に先駆けてAudible内で聴くことができるので、ぜひAudibleでお楽しみください。
■配信情報
Audible『天国の階段』
05/28（木）配信開始
ナレーター：前田拳太郎、尾碕真花、庄司浩平、川島鈴遥 他
■リリース情報
2026.06.04 ON SALE
TAEHYUN
DIGITAL SINGLE「逢いたい (Soundtrack from the Audible Original “天国の階段”)」
※07/03までAmazon Music独占配信
■関連リンク
オーディオドラマ『天国の階段』作品サイト
https://www.audible.co.jp/pd/B0DB1W7BWH
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/