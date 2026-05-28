行方不明者の早期発見に貢献したとして、群馬県警は２６日、警察犬の「アーディ号」（シェパード、雌３歳）と、バディを組む鑑識課の中村紀夫警部補（５９）を表彰した。

アーディ号は１４日午前６時４５分頃、同日朝に群馬県高崎市の親族方から行方不明になった埼玉県の２０歳代女性の捜索活動を開始。女性のシャツのにおいから向かった方角を特定し、約１５分後に親族方から約４１０メートル離れた公園で発見した。

アーディ号は現在、県警が直接飼育する「直轄警察犬」の中で唯一活動できる個体で、昨年５月のデビューから今年４月末までの出動件数は計１３８件に上る。高い嗅覚と人への関心の高さが特長で、これまでも行方不明者の捜索や事件捜査などで活躍してきた。

２６日に高崎署で行われた表彰式では、同署の鈴木徹署長と瀬戸睦鑑識課長が賞状と副賞のジャーキーを贈呈。ジャーキーを前に少し興奮気味のアーディ号と取材に応じた中村さんは、「ほぼ毎日接して信頼関係を築き、才能を伸ばす訓練を心がけてきた。今後はより高度な訓練を重ね犯罪捜査にも貢献していきたい」と力を込めた。

アーディ号が県警から表彰されるのは、今回で３回目。