大野智の立ち上げヘアが新鮮！嵐5人がレザージャケット姿でぐっと距離を詰めた1枚に「全員ビジュ良すぎ」「こりゃヤバイ」の声、デニムオンデニムから引き締まった腹筋のぞくカットも

【写真＆動画】嵐、雑誌表紙＆誌面カット（全4投稿）

ヘアスタイリストのKANADAがInstagramを更新。嵐の過去ビジュアルを公開し、注目を集めている。

■嵐5人が揃った懐かしビジュアルを公開

投稿では、嵐の過去の誌面カットを複数公開。モノクロポートレートや『MEN’S NON-NO』の表紙、さらに5人の横並びショットなど、貴重なビジュアルが披露された。

■デニム、レザー、スーツ…嵐の多彩な魅力

なかでも目を引くのは、デニムオンデニムのモノクロショット。5人が肩を組んで並ぶ姿からは、当時ならではの若々しさと空気感が伝わってくる。大野智は素肌にジャケットを羽織っており、引き締まった腹筋も印象的だ。

また、レザーをまとった『MEN’S NON-NO』の表紙では、大野を中心にぐっと距離を詰めた5人が鋭いまなざしを見せている。立ち上げたり横に流したりしたヘアスタイルも、ワイルドな魅力を引き立てている。

別カットでは、スーツ姿やカジュアルなスタイリングも登場。ソロポートレートではモノクロで切り取られた表情に、現在とはまた違ったフレッシュな魅力が詰まっている。

懐かしさあふれる貴重ショットに、ファンからは「かっこいい」「全員ビジュ良すぎ」「こりゃヤバイやつ」「いつの時代の嵐も最高」「野生の嵐だ」などの声が寄せられている。