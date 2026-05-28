楽天は28日、東京ドームで開催する6月22日の西武戦で台湾プロ野球チーム「楽天モンキーズ」の公式チアリーダー「Rakuten Girls」および、ソプラノ歌手の高橋 維さんが登場することになったと発表した。

同日は楽天グループ株式会社冠協賛試合『楽天スーパーナイター』として開催。「Rakuten Girls」の出演は、株式会社講談社が発行する漫画雑誌「週刊ヤングマガジン」とのコラボ企画『ヤンマガ杯』と連動したもの。読者投票によって選ばれた選抜メンバー4名が「楽天スーパーナイター」で発表されるとともに、投票数を最も多く獲得したメンバー2名がセレモニアルピッチに挑む。また、楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」と来日メンバー6名による、この日限りのスペシャルパフォーマンスも予定している。

さらに、試合前にはソプラノ歌手の高橋 維さんによる国歌独唱が行われる。会場内では、東北の伝統的なお祭りを展示するほか、イニング間には東北のお祭りを取り入れた華やかな演出を行う。

当日は、楽天イーグルスの選手がサードユニフォーム2026を着用して闘う。また、当日は来場者先着30,000名にサードユニフォーム2026をプレゼント。プレゼントは、指定のチケット販売所で購入した観戦チケットが対象。