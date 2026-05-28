放送60周年をBSが祝福！ ブリヂストン『TOUR B JGR ウルトラマン』、6月12日デビュー
ブリヂストンから、コラボボールのアナウンス。「アマチュアゴルファーの大きな飛距離をサポートする【メガ飛び】性能を誇るゴルフボール『TOUR B JGR』から、ウルトラマンシリーズと初めてコラボレーションした『TOUR B JGR ウルトラマン』を6月12日に発売します。価格はオープンです」と、同社広報。
【画像】ウルトラマン勢揃いの「ダース箱デザイン」もカッコいい！
「当商品は、今年7月に放送開始60周年を迎えるウルトラマンシリーズと連動した記念アイテムです。当社の『スピードマッスルテクノロジー』による飛距離性能で幅広いゴルファーに愛される『TOUR B JGR』に、世代を超えて愛され続けるウルトラマンシリーズ。 その中からウルトラマン・ウルトラセブン・同ティガ・同ゼロの4キャラクターをボールにプリント。1ダースに4種のキャラクターをセッティングしています。ショットのたびに【ウルトラメガ飛ット！】を体感いただける商品で『ウルトラマン』ファンへのプレゼントやコンペ賞品としてもおすすめです」（同） カラーはホワイトのみで、数量限定ではなく、初回生産分の在庫がなくなり次第、販売終了とのこと。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】ウルトラマン勢揃いの「ダース箱デザイン」もカッコいい！
放送60周年をBSが祝福！ ブリヂストン『TOUR B JGR ウルトラマン』、6月12日デビュー
小ぶりヘッドに7.5度ドライバー 松坂大輔氏の“ハードヒッター仕様”な14本
古江彩佳がBSの未発表アイアンをテスト “1分刻み”を実現するコントロール性能に「惚れました！」
1年半ぶりVの桑木志帆 「振り切ることがでた」“飛んで曲がらない”LSの系譜【勝者のギア】
【画像】ウルトラマン勢揃いの「ダース箱デザイン」もカッコいい！
「当商品は、今年7月に放送開始60周年を迎えるウルトラマンシリーズと連動した記念アイテムです。当社の『スピードマッスルテクノロジー』による飛距離性能で幅広いゴルファーに愛される『TOUR B JGR』に、世代を超えて愛され続けるウルトラマンシリーズ。 その中からウルトラマン・ウルトラセブン・同ティガ・同ゼロの4キャラクターをボールにプリント。1ダースに4種のキャラクターをセッティングしています。ショットのたびに【ウルトラメガ飛ット！】を体感いただける商品で『ウルトラマン』ファンへのプレゼントやコンペ賞品としてもおすすめです」（同） カラーはホワイトのみで、数量限定ではなく、初回生産分の在庫がなくなり次第、販売終了とのこと。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】ウルトラマン勢揃いの「ダース箱デザイン」もカッコいい！
放送60周年をBSが祝福！ ブリヂストン『TOUR B JGR ウルトラマン』、6月12日デビュー
小ぶりヘッドに7.5度ドライバー 松坂大輔氏の“ハードヒッター仕様”な14本
古江彩佳がBSの未発表アイアンをテスト “1分刻み”を実現するコントロール性能に「惚れました！」
1年半ぶりVの桑木志帆 「振り切ることがでた」“飛んで曲がらない”LSの系譜【勝者のギア】