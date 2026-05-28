新日本プロレスとテレビ朝日が運営する新日本プロレスの動画配信サービス「ニュージャパンワールド」（ＮＪＷ）は２８日、公式「Ｘ」などで８月３１日をもってＡＥＷコンテンツ配信サービスを終了することを発表した。

「Ｘ」では、「ＡＥＷコンテンツ配信サービス終了のお知らせ」と題し「このたび、ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤにて配信しておりましたＡＥＷコンテンツ（ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ、ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ、ＡＥＷ ＲＡＭＰＡＧＥ、ＡＥＷ ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＨＥ ＢＥＬＴＳ、ＡＥＷ ＮＯＷ）につきまして、契約終了に伴い、２０２６年８月３１日をもちまして配信を終了させていただきます」と告知した。

さらに「なお、ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥは６月２４日、ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮは６月２７日を以て最新コンテンツの更新が停止となります。以降の最新回はＭｙＡＥＷ（ｈｔｔｐｓ：／／ｍｙａｅｗ．ｃｏｍ）でお楽しみください」と伝えていた。

ＮＪＷは、２０１４年１２月１日に新日本プロレスとテレビ朝日の共同運営でサービスを開始。新日本プロレスの試合生中継、過去の名勝負の映像などを視聴できる。

テレビ朝日ＨＤは２７日に新日本プロレスを連結子会社にすることを発表した。