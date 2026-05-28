２９日（金）黄砂飛来か？

西日本は晴れる所が多いですが「黄砂」が飛来する可能性があるため注意しましょう。

来週初め「台風６号」が沖縄・奄美地方を直撃する可能性があります。詳しくは、

をご覧ください。

黄砂が人体に与える影響

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する可能性があります。

また、黄砂の粒子は小さいため、洗濯物などにつきやすく、視程（見通し）が５ｋｍ未満になった時には、航空便の遅れなど交通機関に影響が出る場合があります。

黄砂のシミュレーション２９日（金）～５日（日）

中国大陸に控える「黄砂」が、２９日（金）には九州～中国・四国～近畿地方に流れ込んできそうです。画像でご確認ください。

【来週は梅雨入り？】全国各都市の週間予報（２９日（金）～６月４日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。来週後半は雨予報が多くなっていますが「梅雨入り」は微妙です。

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