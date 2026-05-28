「若々しい」ミニ丈で美スタイル全開 “奇跡の44歳”山川恵里佳、ポーズをきめ眩しい笑顔 2児の母 夫は芸人・おさる
タレントの山川恵里佳が、28日までにInstagramを更新。美スタイル際立つミニ丈姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が「走ってきた 私も参加するいわて盛岡シティマラソン2026 ぜひ一緒に走りましょう！」と投稿したのは自身のオフショット。ミニ丈のトップス×デニムパンツを着用し、カメラに微笑みかける姿が収められている。ファンからは「綺麗です」「可愛い過ぎる」「若々しい」などの声が寄せられた。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の44歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
そんな彼女が「走ってきた 私も参加するいわて盛岡シティマラソン2026 ぜひ一緒に走りましょう！」と投稿したのは自身のオフショット。ミニ丈のトップス×デニムパンツを着用し、カメラに微笑みかける姿が収められている。ファンからは「綺麗です」「可愛い過ぎる」「若々しい」などの声が寄せられた。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）