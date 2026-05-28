ポルノグラフィティが、EP『種』の収録楽曲である「デッサン#4」のMVを本日19時に公開することをアナウンスした。

「デッサン」シリーズは、2000年発売のアルバム『ロマンチスト・エゴイスト』の収録楽曲「デッサン#1」から始まり、これまでのメンバーのリアルな感情をスケッチ（デッサン）するような作風で、今回の4作品目となる「デッサン#4」は、約23年ぶりの新作だ。

今作は、これまでの恋愛や別れをテーマにしたデッサンシリーズと異なり、「親から子への愛」をテーマに、毎日の何気ない時間そのものが宝物であるという感情を、誰しもが静かに重ねることのできる楽曲だという。デッサンシリーズらしく、大げさなドラマではなく、日常の細かい描写や時間の経過、そして感情のスケッチで人生を描いているのが特徴とのこと。

MVでは、そんな感情模様をあえてロボットと人間の関係で表現。無機質なロボットに、人間らしい温かさを加えることで、人間性や愛情とは何かについて改めて考えさせられる作品に。

https://youtu.be/tUt11OlY7F4

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◾️ワタナベトモヤ監督 コメント

「父と娘」の絆を、ロボットと人間の関係性で表現しました。

知っているようで知らないような、どこか未来の世界で紡がれる

切ないけど希望も感じられるようなPG-06とジョディの物語を

何度も見て楽しんでいただけたらなと思います。

アニメならではの、

ファンの皆様なら気づいていただけるような小ネタも随所に散りばめていますので

ぜひ見つけていただけたら幸いです。

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◾️配信EP『種』

2026年2月11日（水）配信スタート

配信：https://pornograffitti.lnk.to/Seed ▼収録楽曲

1.峠の鬼

作詞：新藤晴一 作曲：新藤晴一 編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI

2.土竜

作詞：岡野昭仁 作曲：岡野昭仁 編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI

3.SETOUCHI BOYS

作曲：新藤晴一 編曲：tasuku, PORNOGRAFFITTI

4.デッサン#4

作詞：新藤晴一 作曲：岡野昭仁 編曲：トオミヨウ, PORNOGRAFFITTI

5.はみだし御免

作詞：新藤晴一 作曲：新藤晴一 編曲：綿引裕太・田中ユウスケ・PORNOGRAFFITTI ◆「はみだし御免」情報

作詞・作曲：新藤晴一

編曲：綿引裕太, 田中ユウスケ, PORNOGRAFFITTI

配信：https://pornograffitti.lnk.to/Desperado

◾️＜20thライヴサーキット“水”＞ 2026年

2月27日(金) 千葉 市原市市民会館 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月3日(火) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール 17:30開場 / 18:30開演

3月5日(木) 鳥取 米子コンベンションセンター 多目的ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月6日(金) 島根 島根県芸術文化センター 「グラントワ」大ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月19日(木) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月23日(月) 大阪 フェスティバルホール 17:30開場 / 18:30開演

3月24日(火) 大阪 フェスティバルホール 17:30開場 / 18:30開演

3月27日(金) 新潟 新潟県民会館 17:30開場 / 18:30開演

4月2日(木) 京都 ロームシアター京都 メインホール17:30開場 / 18:30開演

4月4日(土) 福井 フェニックス・プラザ エルピス大ホール 16:30開場 / 17:30開演

4月6日(月) 石川 金沢歌劇座 17:30開場 / 18:30開演

4月10日(金) 香川 レグザムホール 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

4月13日(月) 愛媛 松山市民会館 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

4月18日(土) 北海道 帯広市民文化ホール 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

4月20日(月) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru 17:30開場 / 18:30開演

4月21日(火) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru 17:30開場 / 18:30開演

4月24日(金) 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール 17:30開場 / 18:30開演

4月26日(日) 茨城 ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

5月6日(水) 東京 SGCホール有明 16:30開場 / 17:30開演

5月8日(金) 広島 広島文化学園HBGホール 17:30開場 / 18:30開演

5月9日(土) 広島 広島文化学園HBGホール 16:30開場 / 17:30開演

5月15日(金) 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

5月17日(日) 岩手 トーサイクラシックホール岩手 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

5月19日(火) 宮城 仙台サンプラザホール 17:30開場 / 18:30開演

5月20日(水) 宮城 仙台サンプラザホール 17:30開場 / 18:30開演

5月29日(金) 三重 三重県文化会館 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

5月30日(土) 岐阜 長良川国際会議場 メインホール 16:30開場 / 17:30開演

6月9日(火) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:30開場 / 18:30開演

6月10日(水) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:30開場 / 18:30開演

6月14日(日) 長崎 アルカスSASEBO 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

6月16日(火) 福岡 福岡サンパレス ホテル＆ホール 17:30開場 / 18:30開演

6月17日(水) 福岡 福岡サンパレス ホテル＆ホール 17:30開場 / 18:30開演

6月20日(土) 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 16:30開場 / 17:30開演

7月7日(火) 東京 東京ガーデンシアター 17:30開場 / 18:30開演

7月8日(水) 東京 東京ガーデンシアター 17:30開場 / 18:30開演

※開場・開演時間は変更になる場合がございます ▼チケット料金

指定席：11,000円（税込） 特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/