

「ブラタモリ」場面カット

「ブラタモリ 熊本城復興10年 新発見スペシャル」が、５月30日よる７時30分からNHK総合で放送される。「熊本城の真実」を78分の拡大版で解き明かす。

【写真】楽しそうなタモリとくまモン

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。

熊本地震の直前に訪れてから10年――。タモリが、再び熊本城に帰ってきた。崩れた石垣、傷ついた天守や櫓。あの日から続く壮大な復興の歩みの中で、見えてきたものとは？

かつて番組で訪れた場所は、どのように蘇り、何を語りかけているのか――

膨大な石垣の解体と積み直し、職人たちの技と覚悟、そして文化財としての価値を守り抜く執念…さらに発掘調査で明らかになった、それまでの定説を覆す新発見も。

10年前に番組が撮影した貴重な被災前の姿と、“今”しか見られない復興の現場を比較することで見えてきた熊本城の「過去・現在・未来」。「熊本城の真実」を78分の拡大版で解き明かす。

タモリ コメント

地震で壊れたことは本当に不幸なことなんですが、逆に、わかってきたこともありました。熊本城を次の世代に渡そうとする気持ち、大切に受け継いでいこうという思い、それぞれの人たちが情熱をもってやっていました。大変な作業でした。

番組情報

「ブラタモリ」 放送予定5月30日（土）「熊本城復興10年 新発見スペシャル」毎週土曜 夜７時３０分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー ナレーション：あいみょんエンディングテーマ 山下達郎「人力飛行機」インターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり