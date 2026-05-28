タモリ、10年ぶりに熊本城へ 壮大な復興の歩みの中で見えてきたもの
「ブラタモリ」場面カット
「ブラタモリ 熊本城復興10年 新発見スペシャル」が、５月30日よる７時30分からNHK総合で放送される。「熊本城の真実」を78分の拡大版で解き明かす。
町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。
熊本地震の直前に訪れてから10年――。タモリが、再び熊本城に帰ってきた。崩れた石垣、傷ついた天守や櫓。あの日から続く壮大な復興の歩みの中で、見えてきたものとは？
かつて番組で訪れた場所は、どのように蘇り、何を語りかけているのか――
膨大な石垣の解体と積み直し、職人たちの技と覚悟、そして文化財としての価値を守り抜く執念…さらに発掘調査で明らかになった、それまでの定説を覆す新発見も。
10年前に番組が撮影した貴重な被災前の姿と、“今”しか見られない復興の現場を比較することで見えてきた熊本城の「過去・現在・未来」。「熊本城の真実」を78分の拡大版で解き明かす。
タモリ コメント
地震で壊れたことは本当に不幸なことなんですが、逆に、わかってきたこともありました。熊本城を次の世代に渡そうとする気持ち、大切に受け継いでいこうという思い、それぞれの人たちが情熱をもってやっていました。大変な作業でした。