BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーが、シャネルアンバサダーとしての存在感を見せた。

ジェニーは27日、自身のSNSに「カスタム・シャネルルックを着てアフターパーティーの雰囲気を楽しんだ。写真を撮れなかったのが本当に残念」と投稿し、複数の写真を公開した。

この日公開された写真は、26日にソウル永登浦区（ヨンドゥンポグ）のポンピドゥーセンター・ハンファで行われた、シャネルの「2026メティエダールコレクション・ソウルショー」のアフターパーティー会場で撮影されたものだ。ジェニーはバックレスデザインのブラトップにミニスカート、ロングブーツを合わせ、大胆なスタイリングを披露した。特にパーティーステージで未公開の新曲の一部を歌った際には、ジャケットを脱いで引き締まったボディラインを披露し、視線を集めた。

これに先立ち、ジェニーは今回のショー本編で、ブラック＆ホワイトのディテールを取り入れたVネックドレスを着用し、大きな注目を集めていた。シャネル側はジェニーの写真を最初の公式フォトとして公開し、ブランドとの特別な関係を印象づけた。