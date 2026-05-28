お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。番組で「嫌いな人を言う」ことについて私見を述べた。

山里はあの出演のドラマについて触れる流れで「本当、今はあれよ。この前もね、あのちゃんと番組で一緒だったけど。いろいろ大変だね、このご時世は。難しいよ。番組で、昨今よくある“嫌いな人を言う”みたいくだりの云々かんぬんで」とあのの騒動に言及した。

「私も“嫌いな人を言ってぶち切れられる界隈”の先人として。嫌いな人を言ってぶち切れられる界隈の走りのほうでございまして」と山里。「私の場合は勝手に言ってるタイプなので。ぶち切れられて当然。この不毛な議論を不毛な議論たらしめた『恵方巻き事件』は私のミスで起きたこと。恵方巻をくわえながら、自分の過去があったいろんなことを言う。恵方巻をピー代わりに、くわえながら名前を言うところを、俺がテンション上がっちゃって、くわえるタイミングを間違えて、完全に名前を言っちゃった事件」と自身が嫌いな芸能人として「品川庄司」品川祐を実名を挙げて騒動となった件に言及した。

のちに、ゲストとして出演してもらい、“和解”となったが、「それで、多大なるご迷惑をおかけして俺の場合はどうにもならなかったですけど。俺が一方的に言ってしまったんで、修復もなにもなく、地獄の結果になりました」と苦笑。

さらに「僕が怒っていいパターンで言ったら『メガネびいき』。僕が完全にお休みで、お酒を飲んでいる時に電話をかけてきて、“山ちゃん、今嫌いな人言ってよ”って言って、で、僕がベロベロで言って、その件は、全く解決しませんでした」と回顧。

当時は今ほどネットの攻撃も激しくなかったとしつつ、「“嘘つくな”“お前が言うな”って言わないでね」と前置きしつつ「“嫌いな人を言ってしまって申し訳ない界隈”の私が言うのも何なんですけど、嫌いな人を言うくだりは、あんまり好きじゃないのよ。界隈の先人としてね、実は」とぶっちゃけ。

「あの時は本当に俺も未熟でした」と反省しつつ「嫌いな人を言うくだりと、年収を言うくだりに、幸せな人は誰もいない」と持論を展開した。

あのは18日放送の「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）で「嫌いな芸能人」をタレント鈴木紗理奈と発言。放送後に鈴木がSNSで苦言を呈し番組も謝罪した。あのは23日にSNSを更新し番組内容の改善を依頼してきたと主張。「もう続けたくないので番組を降ります。つまり番組が終わるということになると思います」と一方的に番組終了を宣言するなど、騒動に発展している。