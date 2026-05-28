高級車に乗って、良いマンションに住んでいる……そう聞くと「さぞ稼いでいるのだろう」と感じます。しかし、実際のところ、全員がそうとは限らないようです。個人事業主やオーナー社長に許された“羨ましすぎる節税スキーム”について、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が暴露します。

年収1,200万円でも金欠？

街中でベンツのような高級車を乗り回している人を見かけると、「さぞかし高い給料をもらっているのだろう」と思いませんか？

しかし、実態は必ずしもそうとは限りません。むしろ、「収入（役員報酬）は月30万円しかない」という経営者のほうが、手元にガッツリと現金を残し、豊かな生活を送っているケースが多いのです。

では、なぜこのような逆転現象が起きるのでしょうか。その理由は、日本の税制における「累進課税」と「社会保険料」の重さにあります。

給料が上がるほど税負担が増える「累進課税」制度

会社が儲かれば、社長の給料を上げるのが当然だと思う人もいるかもしれません。しかし、日本は累進課税が採用されているため、役員報酬を上げれば上げるほど所得税や住民税、社会保険料の負担が跳ね上がります。

最高税率になれば55％と、収入の半分以上が国に持っていかれる。これが日本の現実です。

具体的な数字で考えてみましょう。年間1,200万円の役員報酬を受け取っている社長の場合、手元に残る金額（手取り）は以下のようになります。

・所得税・住民税：約200万円

・社会保険料（個人負担分）：約130万円

■実質手取り額……約870万円（月額約72万円）

一般的には手取り870万円でも十分に高収入ですが、「都心のいいマンションに住みたい」「高級車に乗りたい」という場合、少し物足りなくなってきます。

仮に、家賃が月30万円（年間360万円）、高級車のリース代と維持費で年間300万円かかるとした場合、手取り870万円から660万円が消え、最終的に手元に残るお金は年間約210万円です。これでは、生活費を払うと手元にほとんどお金が残らない計算になります。

こうならないよう、賢い経営者は発想を転換し、個人の給料を上げるのではなく、「会社の仕組み」を使って可処分所得を最大化させているのです。

30万円の家賃が6万円に？

1．役員社宅制度

個人の手残りを増やす仕組みはいくつかありますが、そのひとつが「役員社宅制度」の活用です。

会社の仕組みをよく知る経営者は、自分名義（個人契約）でお家を借りません。会社名義で物件を契約し、それを社長に対して「社宅」として“貸し出す”形をとります。

ここでポイントとなるのが、税法における「給与課税」の扱いです。

役員社宅制度では、税法で定められた基準（物件の床面積や固定資産税の課税標準額など）に基づいて「賃貸料相当額」という法律上の家賃を算出します。

この金額以上を社長が自己負担として会社に支払っていれば、残りの家賃を会社が負担していても、給与として課税されることはありません。

そして、この賃貸料相当額は、実際の家賃相場よりも低くなるケースがほとんどです。物件の広さなどによりますが、おおむね相場の50％、狭めの物件であれば20〜30％程度の負担で済むことも珍しくないでしょう。

つまり、家賃が月30万円の物件であっても、社長の個人負担は月6万円程度で済ませられる可能性があるということです。

そして、差額の月24万円は会社の「経費（地代家賃）」として計上することができます。

このように、役員社宅制度は個人の負担を減らしつつ、会社の経費を増やせる一石二鳥の仕組みなのです。

ただし、やりすぎには注意しましょう。たとえば、あまりに豪華すぎる家に住んでいる場合（床面積が240m2を超える、プールやシアタールームが付いているなど）は、税務署に「社長の個人的な趣味・贅沢」と見なされ、経費性が否認されて全額自腹（給与課税）になるリスクがあります。

常識的な範囲内、家賃30万円程度の“ちょっといいマンション”であれば問題ないでしょう。

賢い社長は「4年落ちの中古高級車」を狙う

2．車を「社用車」として購入する

もうひとつ、「車を法人名義で購入すること」も有効です。会社のお金で車を購入するため個人の負担はありませんし、車の購入費や維持費は会社の経費にすることができます。

ただし、ここで注意点があります。会社名義で車を購入する際には、新車を買ってはいけません。

中古の高級車を使った“錬金術”

法人が車を購入した場合、一気に全額を経費にすることができません。新車の場合、6年かけて分割で経費化（減価償却）していくルールになっています。

そのため、利益が出ている会社が狙うべきは、新車ではなく「4年落ちの中古高級車」でしょう。日本の税制では、4年落ちの中古車の法定耐用年数は「2年」となり、定率法という方法で計算すると、購入した初年度にほぼ全額を経費にすることが可能です。

たとえば、利益が大きく出た年に1,000万円の中古ベンツを購入すれば、その期に大きな経費を作って利益をまるごと圧縮できます。法人税の実行税率を約30％とすると、約300万円分の法人税を減らす効果があるため、「実質700万円程度で1,000万円の高級車に乗れる」というイメージです。

さらにベンツなどのリセールバリューが高い車種を選んでおけば、数年後に売却してキャッシュを会社に戻したり、次の車の購入資金に充てたりと、「経費で所有して、売却時にキャッシュを回収する」というサイクルを回すことができます。

節税時の注意点

ただし、このスキームには注意点があります。それは、「減価償却は月割り計算」だということです。

全額を経費にできるのは、1年間丸々持っていた場合に限られます。決算ギリギリの1ヵ月前に駆け込みで買うと、その期に経費にできるのは12分の1だけ。最大限活かすなら、事業年度の最初の月に購入・使用開始する必要があるのです。

役員報酬を下げたほうが手残り額が増える

前述した「30万円の家賃」と「1,000万円の中古ベンツ」を会社の経費として負担させたうえで、社長個人の役員報酬を年間360万円（月給30万円）にまで引き下げ、会社と個人の支出をトータルで設計し直すと、驚くべき結果になります。

［図表］会社負担＋給与引き下げによるコスト比較 出所：筆者作成

パターンA（額面1,200万円）で贅沢な暮らしを個人の手取りから支払うよりも、パターンB（額面360万円）にして家賃や車を会社負担にすると、最終的な手残り額は、パターンBのほうが約80万円も多くなるのです。

要注意！給料を「下げすぎてはいけない」ワケ

また、役員報酬を下げた分は会社の資金として残るため、法人税を支払ったとしても内部留保として蓄積したり、次の事業資金に活用したりできます。さらに、会社が負担する社会保険料（労使折半の会社負担分）も減るため、法人側でも年間数十万円のコスト削減につながります。

ただし、節税になるからといって給料を下げすぎてはいけません。個人の生活資金が足りずに会社からお金を借りる（役員貸付金）と、銀行からの融資評価を下げる原因になります。

経営者の資産防衛戦略としては、会社と個人をトータルで捉え、キャッシュフローを最適化する視点が重要です。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士