松井珠理奈、手作りのグルテンフリーパスタ公開「さすがのアレンジ」「食材にもこだわってて素敵」
【モデルプレス＝2026/05/28】元SKE48の松井珠理奈が5月27日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳元SKE「さすがのアレンジ」手作りのグルテンフリーパスタ
松井は「みんなの今日のごはんは何ですか〜！？私はパスタを作ったよ」とつづり、写真を複数枚投稿。グルテンフリーのパスタや米粉で作ったせいろ蒸しパンを披露している。松井は「小さい頃から毎日でも食べたいくらいパスタが好きなんだけど、体のために自分で作る時はグルテンフリー麺で」と健康にも気を遣い、食材にもこだわっているという。お皿にはスナップエンドウやカブが乗ったツナパスタが美味しそうに盛られている。
この投稿に「さすがのアレンジ」「食材にもこだわってて素敵」「レシピ知りたい」「体の内側から綺麗になりそうなメニューですね」など反響が寄せられている。
松井は2026年1月7日に、名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の29歳元SKE「さすがのアレンジ」手作りのグルテンフリーパスタ
◆松井珠理奈、手作りのグルテンフリーパスタ
松井は「みんなの今日のごはんは何ですか〜！？私はパスタを作ったよ」とつづり、写真を複数枚投稿。グルテンフリーのパスタや米粉で作ったせいろ蒸しパンを披露している。松井は「小さい頃から毎日でも食べたいくらいパスタが好きなんだけど、体のために自分で作る時はグルテンフリー麺で」と健康にも気を遣い、食材にもこだわっているという。お皿にはスナップエンドウやカブが乗ったツナパスタが美味しそうに盛られている。
◆松井珠理奈の投稿に反響
この投稿に「さすがのアレンジ」「食材にもこだわってて素敵」「レシピ知りたい」「体の内側から綺麗になりそうなメニューですね」など反響が寄せられている。
松井は2026年1月7日に、名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】