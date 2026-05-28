「使わないで！」日本テレビが避けた阿部慎之助・前監督の“ユニフォーム姿”

襟元をつかんで投げ飛ばし

「伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」

長女（18）への暴行容疑で５月25日に現行犯逮捕され、26日未明に釈放された阿部慎之助前監督（47）。同日昼前に東京都内にある読売新聞東京本社で記者会見を開き、涙を浮かべて謝罪し、監督を辞任すると発表した。

一報が報じられたのは５月25日の夜だった。

午後６時ごろに阿部氏は東京・渋谷区内の自宅で娘らのケンカを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかんで投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたという。

その後、長女はAIのチャットGPTに

「父親から暴行を受けた」

と相談すると、児童相談所に相談するように促され通報。児童相談所は緊急性が高いと判断し、警察が阿部氏の自宅に向かい現行犯逮捕した。

会見では長女が書いたという手紙が代理人によって読み上げられた。

〈警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし父が警察に連行された姿を見て目前で私は泣き崩れてしまいました。（中略）父とはすでに仲直りしておりますゆえご安心ください〉

こういった家族からの声が心に響いた人も多いが、ただの家族ゲンカとして終わることはなかった。

阿部氏は同日の午前に巨人の山口オーナーと会談し、辞任を申し入れ受諾された。山口氏も

「監督の暴力は非常に重い出来事で辞任は避けられない」

という考えを示した。

すぐに来た“お達し”

そんな読売グループの素早さは、阿部氏の“即切り”だけではない。日本テレビ関係者が本サイトの取材にこう明かす。

「阿部さんの事件の一報が入ったときから、すぐに“お達し”が来ましたよ。巨人の監督という文言は仕方ないとしても、ユニフォーム姿や巨人のロゴは“使わないで”と、日テレのスポーツ局幹部から系列局などのスポーツデスク、そこから報道番組のプロデューサーへ通達されました。同時に編成からも各番組に連絡が入ったはずですよ」

日本テレビ系では第一報を報じた『news zero』をはじめ、初報で系列テレビ局と読売グループの読売新聞、スポーツ報知はユニフォーム姿の阿部氏を使っていない。

「ほかの番組やスポーツ紙をチェックしましたが、巨人のユニフォームを着ている阿部さんの映像や写真を“使わなかった”のは、日テレを含めた読売だけ。現役監督なんで、そりゃ普通はユニフォーム姿を使うでしょう。“巨人と阿部は関係ない”“阿部が個人で勝手に起こした事件だ”と言わんばかりの対応に驚きましたね」（同・日本テレビ関係者）

かつて巨人軍のオーナーだった渡辺恒雄氏（享年98）は「常に紳士たれ」をモットーに「社会人の模範にならなければいけない」と厳しく選手たちを律してきた。果たして、この素早い対応は、紳士的な対応だったのだろうか……。