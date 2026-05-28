『モーニングショー』相次ぐ休演 羽鳥慎一アナ「もう原型をとどめていない…コメンテーターお2人（笑）」
フリーアナウンサーの羽鳥慎一が28日、MCを務めるテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。レギュラーコメンテーター2人の休演を伝えた。
【写真】『モーニングショー』を休演した玉川徹氏（右）
番組冒頭、羽鳥アナは「今週、玉川さんお休みで、東輝さんもきょうお休みということで…」と、レギュラーコメンテーターの玉川徹氏、木曜レギュラーコメンテーターの結城東輝氏の休演を伝えた。
そして「もう原型をとどめていない…コメンテーターお2人（笑）」と笑いを交えつつ「いつも来ていただいています」と、この日コメンテーターを務める東京大学大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏と通訳・翻訳家・作家のマライ・メントライン氏を紹介した。
【写真】『モーニングショー』を休演した玉川徹氏（右）
番組冒頭、羽鳥アナは「今週、玉川さんお休みで、東輝さんもきょうお休みということで…」と、レギュラーコメンテーターの玉川徹氏、木曜レギュラーコメンテーターの結城東輝氏の休演を伝えた。
そして「もう原型をとどめていない…コメンテーターお2人（笑）」と笑いを交えつつ「いつも来ていただいています」と、この日コメンテーターを務める東京大学大学院准教授で経済思想家の斎藤幸平氏と通訳・翻訳家・作家のマライ・メントライン氏を紹介した。