冬にレンタルで加入→プレミア昇格貢献の25歳日本人、去就はどうなる？ 本人は完全移籍に前向き。保有元も「妨げることはないだろう」
チームとともに昇格できるのか。その去就に大きな注目が集まっている。
現地５月23日に開催されたプレミアリーグ昇格プレーオフの決勝で、平河悠を擁するレギュラーシーズン６位のハルが、同５位のミドルスブラと聖地ウェンブリーで対戦。１−０で激闘を制し、９年ぶりの１部復帰を決めた。
今年１月にブリストルからレンタルで加入した25歳の日本人アタッカーは、０−０で迎えた76分から出場。すると、90＋４分だった。左サイドで果敢に仕掛け、鋭いクロスを供給。これが相手GKのミスを誘い、オリバー・マクバーニーの決勝点が生まれた。
一時はシーズン絶望と見られていた怪我を負いながら、大一番で素晴らしい活躍を見せた平河。とはいえ移籍期間は半年のため、今季イングランド２部12位のブリストルに戻るなか、地元メディア『Hull Live』は、「昇格が完全移籍への意欲を高めたか？」という問いに対する、平河本人の回答を伝えている。
「はい、その意見には同意します。もっとアシストをしたり、ゴールを決めたかったですが、怪我をしてしまったため、それが叶いませんでした。決勝では、オリ・マクバーニーのゴールを演出し、チームに貢献できました。本当に嬉しいです」
もっとも、同メディアは「プレミアリーグで戦うことになった今、ハルがこのウインガーの完全移籍を追求するかどうかは不透明だ」と説明。ただ、「もしハルが今夏、完全移籍での獲得を目指した場合、ブリストルはユウの移籍を妨げることはないだろう」とも報じている。
冬に続いての移籍はあるのか。今夏の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】またアジア人差別か。なぜ映さない！歓喜のトロフィーリフトで平河の番になると…
現地５月23日に開催されたプレミアリーグ昇格プレーオフの決勝で、平河悠を擁するレギュラーシーズン６位のハルが、同５位のミドルスブラと聖地ウェンブリーで対戦。１−０で激闘を制し、９年ぶりの１部復帰を決めた。
今年１月にブリストルからレンタルで加入した25歳の日本人アタッカーは、０−０で迎えた76分から出場。すると、90＋４分だった。左サイドで果敢に仕掛け、鋭いクロスを供給。これが相手GKのミスを誘い、オリバー・マクバーニーの決勝点が生まれた。
一時はシーズン絶望と見られていた怪我を負いながら、大一番で素晴らしい活躍を見せた平河。とはいえ移籍期間は半年のため、今季イングランド２部12位のブリストルに戻るなか、地元メディア『Hull Live』は、「昇格が完全移籍への意欲を高めたか？」という問いに対する、平河本人の回答を伝えている。
もっとも、同メディアは「プレミアリーグで戦うことになった今、ハルがこのウインガーの完全移籍を追求するかどうかは不透明だ」と説明。ただ、「もしハルが今夏、完全移籍での獲得を目指した場合、ブリストルはユウの移籍を妨げることはないだろう」とも報じている。
冬に続いての移籍はあるのか。今夏の動きに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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