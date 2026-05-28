こんなことってある!? 公式も称賛「グラスナーとカマダがまたやってのけた」。EL優勝→ECL制覇→「もうCL獲るしかない」「本当に相性いいんだな」など脚光
クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督と鎌田大地。もはや名タッグだ。
両者はフランクフルト時代にも共闘し、2021-22シーズンにヨーロッパリーグ（EL）で優勝を飾っている。そしてパレスでも欧州タイトルを手にした。
現地５月27日に行なわれたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、パレスはスペインのラージョ・バジェカーノと相まみえた。51分にジャン＝フィリップ・マテタが挙げた１点を守り抜き、１−０の勝利を収めた。
ECLの公式アカウントは、「グラスナーとカマダがまたやってのけた」と発信。２人が両大会のトロフィーを手に笑顔を浮かべるビジュアルが添えられたこの投稿には、以下のような声があがった。
「チャンピオンおめでとう」
「本当に相性いいんだな」
「グラスナー×鎌田たまらん」
「スゲ。こんなことってあるんですね」
「彼を信頼する男と共にヨーロッパのトロフィーを集める」
「これもうCL獲るしかないね？？」
グラスナー監督は今季限りでパレスの指揮官を退任。“愛弟子”鎌田の去就も取り沙汰されている。三度、同じクラブで恩師と共にプレーする可能性はあるのか。実現すれば、次は“ビッグイヤー”獲得が期待されるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】グラスナー監督が豪快にダイブ！ 鎌田も大はしゃぎ！
両者はフランクフルト時代にも共闘し、2021-22シーズンにヨーロッパリーグ（EL）で優勝を飾っている。そしてパレスでも欧州タイトルを手にした。
現地５月27日に行なわれたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、パレスはスペインのラージョ・バジェカーノと相まみえた。51分にジャン＝フィリップ・マテタが挙げた１点を守り抜き、１−０の勝利を収めた。
「チャンピオンおめでとう」
「本当に相性いいんだな」
「グラスナー×鎌田たまらん」
「スゲ。こんなことってあるんですね」
「彼を信頼する男と共にヨーロッパのトロフィーを集める」
「これもうCL獲るしかないね？？」
グラスナー監督は今季限りでパレスの指揮官を退任。“愛弟子”鎌田の去就も取り沙汰されている。三度、同じクラブで恩師と共にプレーする可能性はあるのか。実現すれば、次は“ビッグイヤー”獲得が期待されるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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