北朝鮮、非核化は「絶対に、永遠にあり得ない」　日米豪印クアッドに反発「断固として糾弾・排撃」

日本、アメリカ、オーストラリア、インドが参加する4カ国の協力枠組み「クアッド」が北朝鮮の非核化への意志を再確認したことを受け、北朝鮮側が「朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の“非核化”は絶対に、永遠にあり得ない」と反発した。

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北朝鮮の外務省報道官は5月28日、『朝鮮中央通信』の記者の質問に答える形で、「我が国の合法的な主権的権利の行使を問題視し、こともあろうに“非核化”を云々するのは、クアッドがアメリカの一極支配戦略の実現に奉仕する政治外交的道具にすぎないことを裏付けている」と述べた。

これに先立ち、クアッド外相らは26日にインドのニューデリーで外相会合を開き、「北朝鮮の完全な非核化に対する我々の意志を再確認する」との内容を盛り込んだ共同声明を発表した。

また、中国を直接名指しはしなかったものの、東シナ海や南シナ海の状況に言及し、いかなる強硬措置も取らないよう求める趣旨の、強度の高い警告メッセージも発した。

これに対し、北朝鮮の外務省は「アジア太平洋諸国が直面している目前の緊急な挑戦と脅威を甚だしく歪曲しただけでなく、特定の国々を狙った敵対的な意図を包み隠さず露呈させた」と批判した。

（写真提供＝OSEN）

そのうえで、「アメリカ主導のクアッドが我が国をはじめとする地域の国々に対する敵対的な立場を煽ったことに対し、断固として糾弾・排撃し、地域の平和と安定を破壊する陣営対決の企図をこれ以上追求しないよう強力に要求する」とした。

（記事提供＝時事ジャーナル）