リリー（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が2026年5月27日深夜、「スタンド・バイ・見取り図」（TBSラジオ／毎週水曜24時〜）に出演。結婚を発表した。

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◆リリー、結婚発表


リリーは、トークの最中に「結婚しました」とさらっと報告。その後、改めて「紆余曲折ありましたが籍を入れました」と伝えた。相方の盛山晋太郎が婚姻届の証人を書いたそうで、その場でリリーに祝儀袋を渡す場面も。リリーは、盛山から祝儀袋を受け取ると袋を破り「30万円です！」と伝えていた。

◆リリー、プロポーズについて言及


さらにリリーは、お相手と「1年間くらい一緒に住んでる」と口に。結婚の決め手については「言い方は難しいんですけど、男の責任ですね。週刊誌に出た時に結構迷惑かけたので」と2025年8月、『FRIDAY』（講談社）にお相手と一緒にいるところを直撃されたことを振り返った。

続けて「（お相手が）週刊誌に出た時いろいろと言われてメンタル的に落ちて、一時期、爆発した時期があって。『本当にちょっとしんどい』みたいな」と回想し「その時に『しんどかったら仕事辞めていいけど、俺が結婚するわ』って（言った）。向こうがそれをどう思ってるか分からないけど、それが俺の中のプロポーズです」と明かしていた。（modelpress編集部）

情報：TBSラジオ

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