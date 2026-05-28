＜壁殴り夫、アウトです＞「誕生日はテーマパーク行きたい！」娘からおねだりされ…？【第1話まんが】
私はセリナ。夫イッペイ、娘ランとの3人暮らしをしています。ランはもうすぐ10歳、子どもが成長するのは早いものです。来月には誕生日がくるので素敵な1日にしてあげたいと考えています。しかし残念ながらイッペイは、娘のランにあまり興味がありません。私がどんな計画を立てたとしても、いつも考えるのは自分のことばかり。きっと今回も面倒だとか言われて却下されてしまうのでしょう。私が頭を悩ませていると、ランが私にあることをおねだりしてきました。どうやら誕生日に行きたいところがあるらしいのです。
私が仕事から帰宅すると、ランが私のところに駆け寄ってきました。「あのね、来月私の誕生日でしょ？ 私ね……テーマパークに行きたいの。ねえお願い。いいでしょう？」普段は無理を言わないランがめずらくおねだりをしてきたので、私は可愛らしいなあと思ってしまいました。
イッペイはランの希望もすべて無視して、旅行プランを勝手に決めてしまったのです。その結果、スケジュールはギチギチ。朝早くから夜遅くまで休む暇もなく……ランは疲れて、旅行後に熱を出してしまいました。あとから事情を知った義両親はすごく謝ってくれたのですが、イッペイは不満顔でした。
ランが、「誕生日にテーマパークへ行きたい」とお願いしてきました。
普段は家族に興味がないイッペイ。しかし去年の家族旅行では勝手なスケジュールを組み、そのせいでランは熱を出してしまいました。
「イッペイは、やる気があってもなくても厄介だ」と思い始めた私。
今回だけはどうしても楽しい誕生日にしてあげたいと思い、ランに「2人で行こうか？」と提案。
するとランも「それがいい」と賛成してくれて、私たちは2人でテーマパークに行くことにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私が仕事から帰宅すると、ランが私のところに駆け寄ってきました。「あのね、来月私の誕生日でしょ？ 私ね……テーマパークに行きたいの。ねえお願い。いいでしょう？」普段は無理を言わないランがめずらくおねだりをしてきたので、私は可愛らしいなあと思ってしまいました。
イッペイはランの希望もすべて無視して、旅行プランを勝手に決めてしまったのです。その結果、スケジュールはギチギチ。朝早くから夜遅くまで休む暇もなく……ランは疲れて、旅行後に熱を出してしまいました。あとから事情を知った義両親はすごく謝ってくれたのですが、イッペイは不満顔でした。
ランが、「誕生日にテーマパークへ行きたい」とお願いしてきました。
普段は家族に興味がないイッペイ。しかし去年の家族旅行では勝手なスケジュールを組み、そのせいでランは熱を出してしまいました。
「イッペイは、やる気があってもなくても厄介だ」と思い始めた私。
今回だけはどうしても楽しい誕生日にしてあげたいと思い、ランに「2人で行こうか？」と提案。
するとランも「それがいい」と賛成してくれて、私たちは2人でテーマパークに行くことにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙