

岡本多緒

ヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒、濱口竜介監督、松田広子プロデューサー、ダヴィド・ゴキエ・プロデューサーがこのほど、日本記者クラブで映画『急に具合が悪くなる』（６月19日公開）のカンヌ国際映画祭 凱旋記者会見を行った。

先日フランス・カンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭にてコンペティション部門に出品、そこで見事、急に具合が悪くなる』主演のヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒が最優秀女優賞に輝いた。

岡本が「（女優賞を）受賞してから2日がたったんですが、全く現実味が湧いておりません。これは、一生湧くことはないんじゃないかなと感じているんですが。とにかくこの映画をたくさんの人に観ていただけるきっかけになれば嬉しいなと思っております」と

エフィラも「ヴィルジニー・エフィラです。日本に来ることができて、とても嬉しいです」と日本語であいさつ。さらに「この賞を多緒さんと一緒に受賞することができて、とてもうれしく思っております。本当にラッキーだなと思いました。カンヌで賞をもらった時は、監督が一緒に舞台にあがらなかったのが変だなと思っていたんです。やはりこの映画は監督の仕事の成果でもありますから」とコメントした。6月19日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー（C） 2026 Cinefrance Studios - Arte France Cinema - Office Shirous - Bitters End - Heimatfilm - Tarantula - Gapbusters - Same Player - Soudain JPN Partners