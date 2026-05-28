XG×G-SHOCKが初コラボ “時空を超える”新モデル6・12発売
7人組アーティストグループ・XGと、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”（カシオ計算機）がコラボレーションした新モデル『GMS5600XG』『GMA-S110XG』が、6月12日に発売される。
【動画】新ビジュアルの衣装をまとい、お気に入りポイントを語るXG
■“タフネス”共鳴の2モデルが誕生
XGは、既存の枠を超えた「X-POP」を掲げて世界で活躍するガールズグループ。
その既成概念にとらわれない挑戦的な姿勢が、G-SHOCKのブランドコンセプトである「タフネス」や独創的なデザインと共鳴。2025年7月より、G-SHOCKのグローバルアンバサダーに就任し、活動を展開している。
XGとカシオ計算機、初のコラボレーション製品となる２種類の時計は、XGの世界観を落とし込んだデザインになっている。今回の新ビジュアルは、両者が共有する「スピード感」と「アクティブな躍動感」を軸に、「時空を超える」というテーマでそのエネルギーを表現。XGの圧倒的な存在感とG-SHOCKのタフなスピリットが融合し、時代を切り拓きながら未来へ挑み続ける姿を映し出している。
撮影後のインタビューでメンバーは、それぞれコラボモデルの魅力や、自身が“今乗り越えたい課題”などについて明かした。
■JURIN“ブレない強さ”の理由「成長と進化をし続けること」
「時空を超える」というコンセプトに沿って今後の目標を問われると、JURIAは「今の自分自身を超えて、より一層進化していきたいですし、確実に進化した姿を皆さんにお届けしていきたい」。HARVEYは「何事も壁を乗り超えるには恐れを捨てることが一番大事だと思うので、今年は一段と恐れを捨てて、昨日の自分を超え続けたい」と語った。
また、“ブレない強さ”を維持する秘訣について、HINATAは「自分自身の強みだけではなく弱みも自分で受け入れること」。JURINは「どんな時も前を向いて、成長と進化をし続けること」と、それぞれの芯のある信念を明かしている。
【動画】新ビジュアルの衣装をまとい、お気に入りポイントを語るXG
■“タフネス”共鳴の2モデルが誕生
XGは、既存の枠を超えた「X-POP」を掲げて世界で活躍するガールズグループ。
その既成概念にとらわれない挑戦的な姿勢が、G-SHOCKのブランドコンセプトである「タフネス」や独創的なデザインと共鳴。2025年7月より、G-SHOCKのグローバルアンバサダーに就任し、活動を展開している。
撮影後のインタビューでメンバーは、それぞれコラボモデルの魅力や、自身が“今乗り越えたい課題”などについて明かした。
■JURIN“ブレない強さ”の理由「成長と進化をし続けること」
「時空を超える」というコンセプトに沿って今後の目標を問われると、JURIAは「今の自分自身を超えて、より一層進化していきたいですし、確実に進化した姿を皆さんにお届けしていきたい」。HARVEYは「何事も壁を乗り超えるには恐れを捨てることが一番大事だと思うので、今年は一段と恐れを捨てて、昨日の自分を超え続けたい」と語った。
また、“ブレない強さ”を維持する秘訣について、HINATAは「自分自身の強みだけではなく弱みも自分で受け入れること」。JURINは「どんな時も前を向いて、成長と進化をし続けること」と、それぞれの芯のある信念を明かしている。