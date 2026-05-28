復帰後2試合で4打数4安打1本塁打の大活躍も左脇腹痛める

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が長期離脱することが濃厚となった。27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦前にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、ヘルナンデスが重度の損傷で全治未定であることを明かした。戦線復帰からわずか2試合での再離脱の一報に、米ファンからは悲痛の声が上がっている。

昨オフに左肘を手術したヘルナンデスは、今季開幕をマイナースタートで迎えていた。懸命なリハビリを経て25日（同26日）に待望の戦線復帰を果たすと、2試合で4打数4安打の打率10割、1本塁打と大活躍を見せた。しかし、26日（同27日）の試合で左脇腹を痛め、5回の守備から途中交代した。

一夜明けたこの日、ロバーツ監督はヘルナンデスがMRI検査を受けた結果、「重度の損傷だ。なので全治未定だ。間違いなく負傷者リスト（IL）入りすることになる。復帰時期はわからない」と沈痛な面持ちで語り、長期離脱の可能性を示唆した。

27日（同28日）は大谷翔平投手が5勝目をかけ、投打同時出場する。試合開始3時間前に判明したキケの“悲報”に米ファンも失意を隠せない。SNS上では「Noooooooooo」「嘘だといって……」「最悪だ」「なんてこった」「Oh No」「早く回復することを」「胸が張り裂けそうよ」「本当にどうしたらいいか」「いつ帰ってこれるんだろう」といったコメントが寄せられ、ロサンゼルスは失意と絶望に包まれている。（Full-Count編集部）