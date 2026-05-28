「本日発表いたします」人気タレント、YouTubeチャンネル名を明かす「シュールすぎる」「笑ってしまった」
マルチタレントの阿波みなみさんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しく開設したYouTubeチャンネルの名前を明かしました。
【画像】阿波みなみのYouTube
そして今回「お問い合わせが多いので本日発表いたします。《 人生は膝よ。 》という名前のチャンネルになります」と、チャンネル名を明かしました。「ショート動画をメインにたくさん投稿していきますのでこれからも膝をよろしくお願いします」とのことです。
コメントでは「間違えてチャンネル登録しちまったじゃないか!!」「登録しようとしたけど既にしてたわwww」「Life is kneesなの笑ってしまった 登録します」「どすこいチャンネルじゃないんかい」「チャンネル名がシュールすぎる」「この動物チャンネル凄く落ち着きます！応援してます！」「結局は発表するんやな」「すごい、もう300人も増えてるw」などの声が寄せられました。
【画像】阿波みなみのYouTube
「チャンネル登録しちまったじゃないか!!」阿波さんは23日に「【ご報告】実は、YouTubeを新しくはじめました。縛られずに、もっと自由に、投稿します」と報告。「名前は『阿波みなみ』ではないチャンネルなので見つけられないと思います。でもいつかバズって皆さまの元におすすめされることを祈ってます。そして見つけたら登録してやってください」とつづっていました。
コメントでは「間違えてチャンネル登録しちまったじゃないか!!」「登録しようとしたけど既にしてたわwww」「Life is kneesなの笑ってしまった 登録します」「どすこいチャンネルじゃないんかい」「チャンネル名がシュールすぎる」「この動物チャンネル凄く落ち着きます！応援してます！」「結局は発表するんやな」「すごい、もう300人も増えてるw」などの声が寄せられました。