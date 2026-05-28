マルチタレントの阿波みなみさんは5月26日、自身のXを更新。YouTubeのチャンネル名を発表し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

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マルチタレントの阿波みなみさんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しく開設したYouTubeチャンネルの名前を明かしました。

【画像】阿波みなみのYouTube

「チャンネル登録しちまったじゃないか!!」

阿波さんは23日に「【ご報告】実は、YouTubeを新しくはじめました。縛られずに、もっと自由に、投稿します」と報告。「名前は『阿波みなみ』ではないチャンネルなので見つけられないと思います。でもいつかバズって皆さまの元におすすめされることを祈ってます。そして見つけたら登録してやってください」とつづっていました。

そして今回「お問い合わせが多いので本日発表いたします。《 人生は膝よ。 》という名前のチャンネルになります」と、チャンネル名を明かしました。「ショート動画をメインにたくさん投稿していきますのでこれからも膝をよろしくお願いします」とのことです。

コメントでは「間違えてチャンネル登録しちまったじゃないか!!」「登録しようとしたけど既にしてたわwww」「Life is kneesなの笑ってしまった　登録します」「どすこいチャンネルじゃないんかい」「チャンネル名がシュールすぎる」「この動物チャンネル凄く落ち着きます！応援してます！」「結局は発表するんやな」「すごい、もう300人も増えてるw」などの声が寄せられました。

4本のショート動画が公開

阿波さんのYouTubeチャンネルでは現在、4本のショート動画が公開されています。今後の投稿も楽しみですね。(文:多町野 望)