「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」

そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。

ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。

この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）

言いたいことが「相手の心に刺さる」人の秘密

ビジネスにおいて、論理的に正しい説明をするだけでは、相手が動いてくれないことがあります。

圧倒的に仕事ができる人は、ただ論理を押し付けるのではなく、相手が自然と納得し、心を動かされるような「言葉の組み立て方」を知っています。

彼らが無意識、あるいは意識的に使っているフレームワークの一つが、古くからある「三段論法」の応用です。

ベスト1：「大前提」をひねって相手の心を揺さぶる

『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』では、明快で切れ味のある結論を導き出すツールとして「三段論法」が紹介されています。

その基本的な構造と、心を動かす応用例について、次のように解説されています。

誰もが納得する「一般則」を味方につける

仕事ができる人は、自分の主張（結論）をそのままぶつけるのではなく、まずは相手が確実に「YES」と言える大前提（一般則や常識）を提示します。

そして、そこから目の前の事実（小前提）をつなげることで、誰もが納得せざるを得ない明快な結論へと導くのです。

さらに一歩進んだ優秀な人は、ゼクシィのコピーのように、あえて時代を象徴するような「大前提」を提示し、それを上回るほどの強い想い（小前提、結論）を伝えることで、相手の心を深く揺さぶります。

論理の型である三段論法をただの理屈として終わらせず、相手への強いメッセージとして昇華させる。このフレームワークを使いこなし、圧倒的な説得力と共感を生み出すコミュニケーションを実践していきましょう。

（本稿は、『フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）