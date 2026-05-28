

桜田に手を差し伸べる木戸

桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥（超特急）、荒木飛羽、風間太樹監督がこのほど、都内で行われた映画『モブ子の恋』（６月５日公開）公開直前イベントに登壇した。

桜田と木戸がW主演の本作。人見知りで控えめな性格の女子大生・モブ子こと田中信子を桜田ひより。信子が初めて恋心を寄せるアルバイト先の大学生・入江博基を木戸が演じる。

撮影を経て気づいた互いの「意外な一面」を聞かれると、桜田は「会った時から印象は変わらずに、終始温かくて穏やかな優しいお兄さんのような存在でした。ハードなシーンの撮影や、信子を掴め切れずに何回か繰り返すところがあったのですが、その時も現場から離れず近くで見守っていてくださったので、包容力がある方だなと思いました」と明かした。

その一方で「面白い一面も持っていて、急に私が一発芸を振ってもやってくださり、現場を楽しませてくれるんです。今日も披露したいことがあるみたいで…」と急に木戸に無茶振り。焦る木戸は「違うんです！違うんです！」としながらも「宣伝期間中、『モブ子の恋』のポーズを聞かれることがあるのですが、ポーズが無いということが発覚して、今日考えました。せーの、“モ”！」と手でカタカナで“モ”の形を作ったポーズを披露。

木戸は「ひよりちゃんが『もっと手はこう！！“モ”に見えない！』と指導してくれるんです」と微笑ましいやり取りを明かし、会場を笑いに包んだ。

桜田は「試行錯誤した中での、完璧な“モ”が登場しました。数時間前に考えたとは思えないクオリティの高さでお送りしました！」とにっこり。まさかの『モブ子ポーズ』誕生の瞬間に、会場からも温かな拍手が送られた。

降壇時には、階段を降りる桜田をエスコートしようと手を差し伸べる木戸の姿もあった。