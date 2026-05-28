おばあちゃんとわんこの尊すぎる光景がSNSで反響を呼んでいます。おばあちゃんのボディガードのようなわんこの姿に「寄り添い合って可愛い」「お利口さんだね」「良い相棒だ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：足腰の悪いおばあちゃんが『散歩に行こうと椅子から立った』結果→犬が心配をして…尊すぎる『ボディガード』】

わんこはおばあちゃんのボディガード

TikTokアカウント「userlouny3ail2」に投稿されたのは、シーズーの「小梅」ちゃんとおばあちゃんの心温まる一コマ。散歩前のルーティンが紹介されました。

小梅ちゃんはおばあちゃんのボディガード。トイレに行くおばあちゃんの後をついて歩き、着替えている間もすぐそばで待っていたそう。少し足腰が悪いため支度もゆっくりですが、小梅ちゃんは穏やかに見守っていました。

おばあちゃん思いの優しいわんこ

おばあちゃんが支度を続けていると、小梅ちゃんの妹犬「杏」ちゃんもやってきました。いつも膝の上を取り合うほど、2匹はおばあちゃんのことが大好き。杏ちゃんも心配で様子を見に来たのでしょう。

散歩の準備が整い、続いては小梅ちゃんの支度です。おばあちゃんがハーネスを着けようとすると、自ら前足を出した小梅ちゃん。

装着に時間がかかっていることを理解して、いつからか前足を上げるようになったのだとか。おばあちゃん思いの小梅ちゃんの姿に、思わず頬が緩んでしまいます。

相思相愛なふたりにホッコリ♡

散歩が始まると、杖をついて歩くおばあちゃんを気にかける仕草を見せる小梅ちゃん。時おり立ち止まったり、振り返ったり…と、ペースを合わせて歩いていたといいます。

小梅ちゃんの散歩が終わると、杏ちゃんの散歩に行くことがおばあちゃんのルーティンなんだとか。2匹の存在が日々の活力になっているのでしょうね。小梅ちゃんという頼もしいボディガードの存在が、おばあちゃんに笑顔と癒しを届け続けていることでしょう。

この投稿には「見守ってて可愛い♡」「良い相棒！」「2匹のお世話がおばあちゃんの生きがいなんですね」といったコメントが寄せられています。

小梅ちゃんとおばあちゃんの温かな日常をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「userlouny3ail2」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「userlouny3ail2」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております