【経済指標】

＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00

結果 13

予想 4 前回 3



【発言・ニュース】

＊米５年債入札結果

最高落札利回り 4.182％（WI：4.181％）

応札倍率 2.34倍（前回：2.33倍）



＊トランプ大統領

・ホルムズ海峡を支配する者はいないが、米国が監視する。

・ホルムズ海峡の支配について：それは交渉の一部だ。

・イランの資金はわれわれが管理し続ける。

・ロシアや中国のウラン事業の関与に違和感。

・イランについて：制裁緩和の話ではない。

・イランについて：彼らが規律を守れば、資金を返還。

・イランについて：われわれの対応は順調だと考えている。



＊非公式な覚書草案

・イラン国営通信が暫定和平合意に関する非公式の草案を伝える

・イランとオマーンが海峡を巡る仕組みを設ける。

・イランのホルムズ海峡再開を盛り込む。

・合意取りまとめから１カ月以内にホルムズ海峡の船舶航行を正常化の可能性。



＊ホワイトハウスは報道を「でっち上げ」と否定

イラン国営通信の報道に対して、ホワイトハウスは報道を否定。報じられたイランとの覚書について「完全なでっち上げ」と断じている。「イランの国営メディアの報道を信じるべきではない。イランメディアが報じた覚書はでっち上げだ」と述べた。

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