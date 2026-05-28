ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
結果 13
予想 4 前回 3
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 4.182％（WI：4.181％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.33倍）
＊トランプ大統領
・ホルムズ海峡を支配する者はいないが、米国が監視する。
・ホルムズ海峡の支配について：それは交渉の一部だ。
・イランの資金はわれわれが管理し続ける。
・ロシアや中国のウラン事業の関与に違和感。
・イランについて：制裁緩和の話ではない。
・イランについて：彼らが規律を守れば、資金を返還。
・イランについて：われわれの対応は順調だと考えている。
＊非公式な覚書草案
・イラン国営通信が暫定和平合意に関する非公式の草案を伝える
・イランとオマーンが海峡を巡る仕組みを設ける。
・イランのホルムズ海峡再開を盛り込む。
・合意取りまとめから１カ月以内にホルムズ海峡の船舶航行を正常化の可能性。
＊ホワイトハウスは報道を「でっち上げ」と否定
イラン国営通信の報道に対して、ホワイトハウスは報道を否定。報じられたイランとの覚書について「完全なでっち上げ」と断じている。「イランの国営メディアの報道を信じるべきではない。イランメディアが報じた覚書はでっち上げだ」と述べた。
＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
結果 13
予想 4 前回 3
【発言・ニュース】
＊米５年債入札結果
最高落札利回り 4.182％（WI：4.181％）
応札倍率 2.34倍（前回：2.33倍）
＊トランプ大統領
・ホルムズ海峡を支配する者はいないが、米国が監視する。
・ホルムズ海峡の支配について：それは交渉の一部だ。
・イランの資金はわれわれが管理し続ける。
・ロシアや中国のウラン事業の関与に違和感。
・イランについて：制裁緩和の話ではない。
・イランについて：彼らが規律を守れば、資金を返還。
・イランについて：われわれの対応は順調だと考えている。
＊非公式な覚書草案
・イラン国営通信が暫定和平合意に関する非公式の草案を伝える
・イランとオマーンが海峡を巡る仕組みを設ける。
・イランのホルムズ海峡再開を盛り込む。
・合意取りまとめから１カ月以内にホルムズ海峡の船舶航行を正常化の可能性。
＊ホワイトハウスは報道を「でっち上げ」と否定
イラン国営通信の報道に対して、ホワイトハウスは報道を否定。報じられたイランとの覚書について「完全なでっち上げ」と断じている。「イランの国営メディアの報道を信じるべきではない。イランメディアが報じた覚書はでっち上げだ」と述べた。