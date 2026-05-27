新疆、年内の域外送電量が600億kWhを突破―中国

新疆電力交易センターによると、新疆ウイグル自治区の年内累計域外送電量は600億キロワット時（kWh）の大台を突破し、601億4000万kWhに達した。このうち、新エネルギーによる送電量は193億9000万kWhで、全体の32．2％超を占めた。全国のエネルギー安定供給とグリーントランスフォーメーションに新たな新疆の原動力を注入している。中国新聞網が伝えた。

新疆は国が定める「3拠点1ルート」および「西電東送」（西部地域で発電した電力を東部地域に送電すること）の中核送電拠点であり、風力・太陽光資源が豊富で、その資源量はいずれも全国上位に位置している。2026年に入ってから、新疆の域外送電は、総量の安定成長、グリーン電力比率の上昇、送電範囲の拡大という良好な発展傾向を示している。第1四半期（1-3月）の新疆の域外送電量は前年同期比23．42％増の400億800万kWhに達し、過去最高を更新した。送電範囲は全国23の省・自治区・直轄市に及び、初めて内モンゴル東部電網への送電も実現し、送電エリアが拡大し続けている。第2四半期（4-6月）に入ると、新疆では風力・太陽光による新エネルギー発電がピークシーズンを迎えた。国家電網新疆電力は発電特性と省間電力需要を的確に把握し、電力網の運用調整を最適化することで、新エネルギーの消費能力と域外送電能力を継続的に向上させている。現在、新エネルギーは新疆の域外送電量増加の主体となっている。

統計によると、2010年に新疆の域外送電が開始されて以来、累計送電量は1兆kWhを突破した。このうち新エネルギー送電量は3000億kWhを超え、全体の3割近くを占めている。これは二酸化炭素排出量2億4900万トンの削減に相当し、中国中東部地域における汚染削減、炭素削減、大気環境改善を力強く支えている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）