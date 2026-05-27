消費減税“税率1％”案が有力に、「早さ重視」か「公約通り」か…分かれる世論【Nスタ解説】
国民会議で議論されている食料品の消費税減税ですが、「0％」ではなく「1％」への引き下げが有力な案として浮上してきています。
消費減税 “税率1％”案が有力？現場からは懸念の声
井上貴博キャスター：
先の衆院選で自民党が公約に掲げた『食料品の消費税2年間ゼロ』検討の加速。
この消費税減税について政府は『給付付き税額控除』を導入するまでの“つなぎ”との考えを示しています。高市総理も「（消費税ゼロは）私自身の悲願」と述べていました。
税率0％になった場合、小売りや百貨店などのレジシステムの改修に1年程度の時間がかかるといわれています。関係者からは「2年後また税率が変わったら困る」との声があがっているようです。
また、外食産業をみると、食料品・弁当などの消費税は現在8％。それが0％になると、外食は10％のままなので、差が開くことになります。現場からは「外食離れが起こるのではないか」という懸念の声も出ています。
そこで、あるレジシステムのメーカーから「税率1％なら3か月程度で対応可能」などの提案があり、4月下旬ごろから消費税“1％”に注目が集まったのです。
世界各国をみると、税率の上げ下げは柔軟に行っているようですが、なぜ日本はそれができないのでしょうか。
信州大学特任教授 山口真由さん：
レジの改修に1年かかるのは、「決して間違いがあってはいけない。手動で直すことはあってはならない」という日本的な考え方によるものだと思います。
「税率ゼロ」は、新たな税区分になるので、メーカー側でも店舗側でも動作確認のテストも必要になってくるはずです。
出水麻衣キャスター：
街の声を聞くと、「一度、税率ゼロにできるようにした方が今後、柔軟な税の運用ができるのでは」という声もありました。
消費税0％と1％ 家計の負担はどうなる？
井上キャスター：
経済的な比較をすると、どのような違いが出てくるのか。
野村総研 エグゼクティブ・エコノミストの木内登英さんの試算によると、消費税0％と1％で、年間の家計（4人家族）への負担減少額の差は8409円とみているということです。
【消費税0％】
・システム改修期間：約1年
・財源（年間）：約5兆円
・家計の負担減（年間 / 4人家族の場合）：6万7272円
【消費税1％】
・システム改修期間（大手メーカー3社）：3〜6か月
・財源（年間）：約4兆4000億円
・家計の負担減（年間 / 4人家族の場合）：5万8863円
（システム改修期間は国民会議でのヒアリングによると）
「0になるなら待つ」「早さの方が大事」税率について様々な声
0％か1％か。街でも様々な意見がありました。
【0％を支持】
50代「0になるなら待ってもいいかな」
60代「1％だと『公約と違う』と、また別の話が出てきそう」
【1％を支持】
20代「早さの方が大事。1年後に物価がさらに高くなっていたら意味がない」
30代「すぐやってほしい。（今）食料品関係が高すぎる」
世論調査では「税率1％」に多くの支持が集まりました。
【JNN世論調査】
・公約通り0％にすべき：24％
・時間が短縮できるなら1％：47％
・減税すべきではない（増税すべきを含む）：26％
（5月2日・3日 全国18歳以上が対象 RDD方式 / 有効回答1026人）
信州大学特任教授 山口真由さん：
経済学でみると、物価高対策として消費減税をするのは、かなり批判が強いと思います。
ただ、政治的なイメージで税率0％にこだわった中で、現実的に税率1%で検討するのはあり得るのかなと。
国民民主党なども提案していますが、消費税を機動的に変えられるよう、政治の面からも含め、システム全体を考えることが長期的に意義があると思います。
出水キャスター：
世論調査では、財源の問題から「減税すべきではない」という意見も多くあります。「大丈夫です」というような情報が出てこないと、諸手を挙げて賛成できませんよね。
井上キャスター：
市場としても、円安進行への懸念があるので、財源について説明をしてもらわないと安心できませんよね。財務省はどのように考えているのでしょうか。
信州大学特任教授 山口真由さん：
私の想像ですが、2年に限定するのであれば、財源は年間5兆円程度なので何とかなると思います。ただ、それが恒久的になると難しいでしょう。
私たちが、より長期的に考えるべきなのは、消費減税が“つなぎ”であって、今、国民会議などで議論されている、その先の『給付付き税額控除』の全体像にもきちんと注目が集まるべきだと思います。
消費減税 いつから？
井上キャスター：
消費税減税に向けての今後のスケジュールです
【消費税減税 今後のスケジュール】
・6月下旬：国民会議で中間とりまとめ→高市総理が最終判断
・26年末？：臨時国会で審議・成立？
・26年度内？：2年間限定で「食料品消費税」開始
・28年7月：参院選
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＜プロフィール＞
山口真由さん
信州大学特任教授
ZEN大学教授
財務省、弁護士を経て現在は「家族法」研究が専門